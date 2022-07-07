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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о возвращении военных после взятия под контроль ЛНР

Бойцы спецподразделения «Ахмат», принимавшие участие в боевых действиях на Украине, вернулись домой после взятия Луганской народной республики под полный контроль России, сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров в Telegram.

Он также наградил отличившихся военных. Так, трое получили орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а один боец — медаль «За отвагу». Также семь человек получили высшую награду Чеченской республики — орден имени Ахмата Кадырова. Ряд других военных наградили медалями «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого Президента Чечни», рассказал Кадыров. Кроме того, трое человек из командования удостоились звания почетного гражданина Чечни.

Кадыров заявил, что Лисичанск взят под контроль
Политика
Рамзан Кадыров

О том, что российские силы взяли под контроль Лисичанск, который был последним остававшимся подконтрольным ВСУ крупным городом в Луганской области, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля. При этом Кадыров говорил об этом днем ранее.

По словам Шойгу, в боях за Лисичанск украинская армия потеряла почти 5,5 тыс. человек, в том числе более 2,2 тыс. убитыми. Из техники ВСУ потеряли 196 танковых и бронемашин, 12 самолетов, вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронемашин, 11 орудий и минометов», — добавил глава военного ведомства.

Путин предложил участникам боевых действий в Луганском направлении отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности».

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, пояснили, что войска ушли из Лисичанска, чтобы сохранить жизни военных на фоне неравного соотношения сил. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в город.

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