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Сеть re:Store подтвердила завоз техники после остановки поставок Apple

MacBook и iPhone поступили на склады в июне, хотя Apple объявила о приостановке продаж 1 марта
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В сети магазинов re:Store, которая продает технику Apple, сообщили РБК, что у нее в продаже есть продукция американской компании, поступившая на склады в июне, когда в России был разрешен параллельный импорт.

«Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в ее магазинах. Сейчас у нас представлена техника, как ввезенная до марта 2022 года, так и которая была привезена на территорию России в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — пояснили в компании.

1 марта Apple объявила, что приостанавливает продажу своей продукции в стране. После этого магазины re:Store по всей России закрылись на один день. В конце марта компании, продающие технику Apple и других ушедших из России брендов электроники, оценивали срок, на который хватит запасов их продукции, в два-три месяца. В конце мая стало известно, что re:Store закрывает часть своих магазинов, к тому моменту работу приостановили 87 точек.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий параллельный импорт — ввоз продукции без согласия производителя или правообладателя. Документ также освободил продавцов от ответственности за серый импорт. Минпромторг разрешил параллельный импорт еще в начале мая: ведомство опубликовало перечень брендов, продукцию которых можно ввозить таким образом, там был и Apple.

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Крупные маркетплейсы Ozon и Wildberries отмечали, что готовы работать c товарами, закупленными по схеме параллельного импорта. В Ozon сообщили РБК во второй половине июня, что начали ввозить «популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие». «Связной» в это время тоже ввез технику, в том числе и Apple, сообщил представитель сети «Коммерсанту».

Как пишут «Известия», на Wildberries также доступна техника Apple, ввезенная с помощью параллельного импорта. Среди других компаний, которые продают полученную таким образом технику, газета назвала «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ситилинк».

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