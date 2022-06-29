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Технологии и медиа ,  
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Дистрибутор Apple и Samsung заявил о «товарной яме»

Глава Merlion предположил, что цены на технику в России не смогут вернуться на докризисный уровень. На них влияет отсутствие конкуренции с зарубежными вендорами, логистические трудности и высокие ставки кредитования
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Цены на технику в России начнут снижаться в ближайшее время, однако, скорее всего, не вернутся к уровню до 24 февраля, рассказал в интервью РБК глава дистрибутора Merlion Дмитрий Виноградов.

Он объяснил, что до недавнего времени российский рынок поддерживался присутствовавшими на нем зарубежными вендорами, которые боролись за долю рынка, устраивали различные маркетинговые акции и т.п. Из-за этого цены в России на многие продукты были ниже, чем, например, в Европе, Средней Азии, Турции, а серого рынка как такового было немного.

«Сейчас этого давления и борьбы за долю нет, поэтому, скорее всего, цены станут несколько выше, чем в среднем по Европе, но не драматически», — спрогнозировал он. При этом глава Merlion ожидает снижение цен от текущего уровня за счет уменьшения курса доллара и ставки Центробанка. По его оценкам, это может произойти уже в третьем квартале этого года.

Глава Merlion — РБК: «Мы видим «товарную яму»
Технологии и медиа
Дмитрий Виноградов

На ценообразование влияет много факторов, например логистика, стоимость и доступность кредитования от банков, указывает Виноградов. После начала специальной военной операции нарушились логистические цепочки, некоторые производители заявили о полном и окончательном уходе с рынка, «часть из них находится в стадии паузы». В прошлом достаточно существенный объем продукции даже из Юго-Восточной Азии и Китая шел через Европу, но с началом специальной военной операции транзит через нее стал невозможен. Проблемы с авиасообщением начали решаться примерно с мая: стали появляться новые сервисы-посредники взамен ушедших. Но поскольку они были «не настолько оптимизированы», как их предшественники, их стоимость оказалась немного выше, что увеличило расходы на логистику, но, как отметил Виноградов «не драматически». «То, что раньше доставлялось морем через Европу, теперь едет напрямую в Россию через Дальний Восток, а дальше железной дорогой», — рассказал он.

Цена на технику начала расти в конце февраля на фоне увеличения курса доллара и ограничения поставок в России. Мониторинг РБК показывал, что к 9 марту стоимость смартфонов iPhone Pro Max и Samsung Galaxy A12 в сети «Эльдорадо» выросла на 27,3% по сравнению с показателем, который был на 28 февраля, а к 29 марта — на 36,4%. Уже к концу марта наблюдался дефицит на предыдущие модели iPhone 11 и 12, поскольку их запасы в России были небольшими, а после роста цен их стоимость оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Ретейлеры прогнозировали, что запасов техники брендов, заявивших о приостановке работы в России, хватит на два-три месяца.

По оценке Росстата, в марте на фоне ажиотажного спроса и девальвации рубля цены на флеш-накопители и мониторы выросли на 37%, но уже в апреле техника подешевела. На 15,6% упали в цене флеш-накопители USB, на 14% и чуть больше подешевели телевизоры, мониторы для компьютера, электропылесосы, на 13,2% — ноутбуки. В начале июня ретейлеры сообщили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple, утверждали в сети магазинов «Холодильник.ру». Однако затем в Россию начали поступать иностранные товары по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя. Опубликованный в начале мая Минпромторгом перечень продукции, разрешенной к ввозу по такой схеме, включает товары и материалы сотни иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley.

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При участии
Алексей Корнеев, Анна Балашова
техника санкции Apple Samsung

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