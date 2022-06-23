«Коммерсантъ» узнал о начале параллельных поставок гаджетов
«Связной» начал ввозить гаджеты через параллельный импорт. Об этом представитель сети рассказал газете «Коммерсантъ».
В частности, речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего за счет этого ретейлер расширил ассортимент более чем на 100 товарных позиций.
При этом в «Связном» признали, что цены на значительную часть устройств поднимут на 10–20%, но заверили, что они будут продаваться с официальной гарантией.
«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — сказал собеседник издания.
Дистрибуторы электроники «Мерлион» и OSC отказались от комментариев. В di House изданию не ответили.
В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС отметили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» сказали, что запасов гаджетов достаточно, чтобы удовлетворить спрос.
Источник газеты в одной из компаний объяснил нежелание ретейлероов официально заявлять о параллельных поставках тем, что они по-прежнему рассчитывают на возобновление отношений с производителями.
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