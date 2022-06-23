Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Вильфанд пообещал жару до 31 градуса в Москве и Петербурге с 25 июня Общество, 06:15
«Коммерсант» узнал о нехватке углекислого газа у производителей напитков Бизнес, 06:14
Минтруд спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца до ₽680 тыс. Экономика, 06:00
«Коммерсантъ» узнал о начале параллельных поставок гаджетов Политика, 05:32
МИД Молдавии объяснил отказ полностью поддерживать санкции против России Политика, 05:26
Кадыров сообщил о «взятии противника в кольцо» у сел Золотое и Горское Политика, 04:41
В США предположили, что КНР и Индия могут покупать больше нефти из России Политика, 04:27
На саммите G7 обсудят проблему с газовой турбиной «Северного потока» Политика, 03:27
США представят на саммите G7 предложения по усилению давления на Россию Политика, 03:15
Госдума отложила рассмотрение двух законопроектов до осени Политика, 02:51
В МИДе допустили, что Запад хочет нарушить авиасообщение России и Турции Политика, 02:49
Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года Политика, 01:49
В правительстве Польши заявили о способности выжить без российского газа Политика, 01:43
Галкина исключили из списка угроз нацбезопасности Украины Общество, 00:54

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о начале параллельных поставок гаджетов

«Связной» начал ввозить гаджеты через параллельный импорт. Об этом представитель сети рассказал газете «Коммерсантъ».

В частности, речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего за счет этого ретейлер расширил ассортимент более чем на 100 товарных позиций.

При этом в «Связном» признали, что цены на значительную часть устройств поднимут на 10–20%, но заверили, что они будут продаваться с официальной гарантией.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — сказал собеседник издания.

Дистрибуторы электроники «Мерлион» и OSC отказались от комментариев. В di House изданию не ответили.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС отметили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» сказали, что запасов гаджетов достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Источник газеты в одной из компаний объяснил нежелание ретейлероов официально заявлять о параллельных поставках тем, что они по-прежнему рассчитывают на возобновление отношений с производителями.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: Smart Reading От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Национальные особенности управления бизнесом в России
Лекция
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter