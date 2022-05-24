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Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России

Несколько точек в разных городах России закрыла re:Store, в Санкт-Петербурге перестали работать четыре магазина iPort. Источник «Коммерсанта» объяснил это низким спросом и дефицитом товаров
Apple AAPL $141,01 +2,72% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG), оператор розницы Apple, начал закрывать магазины в России, обратил внимание «Коммерсантъ». Согласно данным на сайте компании, временно закрыты восемь точек в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, по одной — в Казани, Краснодаре и Челябинске плюс еще несколько в других городах: всего 87 магазинов.

Источник издания на рынке недвижимости сообщил, что IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику. Сейчас ретейлер договаривается с собственниками помещений и «окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках», говорит он. По словам другого источника газеты, компания хочет наладить параллельный импорт. Собеседник газеты из числа управляющих ТЦ сообщил, что ему не известно о расторжении договоров аренды.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Закрывать магазины начал и сервисный центр iPort: по данным на его сайте, в Санкт-Петербурге временно закрыты четыре точки «по техническим причинам». Всего у сети 28 магазинов в разных регионах России.

Источник на рынке электроники назвал главными причинами закрытия точек дефицит товара и снижение спроса. Как ранее писал «Коммерсантъ», в апреле рынок смартфонов сократился на 30% по сравнению с прошлым годом, причем Apple в тройку лидеров по продажам в штуках не вошел (первое место занял Samsung, второе — Xiaomi, а третье — бренд Realme китайской BBK Electronics).

1 марта Apple ввела ограничения для России из-за военной операции на Украине. В частности, на территории страны перестал работать официальный интернет-магазин компании. re:Store на следующий день объявила о временном решении закрыть свои магазины для оценки текущей ситуации, но уже 3 марта ее торговые точки снова открылись.

В начале мая Минпромторг опубликовал список товаров, которые можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя, и в число доступных для серого импорта брендов электроники вошел Apple. В середине месяца правительство упростило правила ввоза в Россию смартфонов, компьютеров и другой электроники: отраслевые ассоциации временно наделят полномочиями по оформлению разрешительной документации.

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