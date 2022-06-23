Ozon начал продавать товары параллельного импорта

Ozon начал продавать товары, которые ввезены в Россию серым путем — без согласия правообладателя. Такие поставки легализованы решением властей в ответ на санкции

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ozon начал продавать товары, ввезенные в Россию с помощью параллельного импорта, сообщили РБК в пресс-службе Ozon.

«На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили в компании.

Среди других крупных ретейлеров начало продажи ввезенных серым путем товаров также подтвердил «Связной».

Параллельный импорт — это ввоз товаров без согласия производителя или правообладателя. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список, состоящий из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Asus, Nintendo, PlayStation, Cisco и другие. Закон, который легализует параллельный импорт, на этой неделе приняла Госдума.

Все эти меры стали ответом на ограничения, введенные Западом против России, включая эмбарго на поставку ряда товаров. В пояснительной записке к законопроекту о параллельном импорте сказано, что он «разработан в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении» России.

В Федеральной антимонопольной службе поддержали легализацию параллельного импорта, подчеркнув, что речь идет о ввозе оригинальных товаров, поэтому послабление не приведет к росту объемов контрафакта на рынках. В службе заверили, что нормы и требования по безопасности и качеству продукции продолжат действовать.

Читайте на РБК Pro Pro От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Саммари Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Статьи Pro Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи

Согласно данным, которые глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил на Петербургском международном экономическом форуме, за время действия параллельного импорта в Россию было поставлено импортных товаров на сумму около $2 млрд.