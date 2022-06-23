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Война санкций ,  
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Ozon начал продавать товары параллельного импорта

Ozon начал продавать товары, которые ввезены в Россию серым путем — без согласия правообладателя. Такие поставки легализованы решением властей в ответ на санкции
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ozon начал продавать товары, ввезенные в Россию с помощью параллельного импорта, сообщили РБК в пресс-службе Ozon.

«На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили в компании.

Среди других крупных ретейлеров начало продажи ввезенных серым путем товаров также подтвердил «Связной».

Параллельный импорт — это ввоз товаров без согласия производителя или правообладателя. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список, состоящий из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Asus, Nintendo, PlayStation, Cisco и другие. Закон, который легализует параллельный импорт, на этой неделе приняла Госдума.

Все эти меры стали ответом на ограничения, введенные Западом против России, включая эмбарго на поставку ряда товаров. В пояснительной записке к законопроекту о параллельном импорте сказано, что он «разработан в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении» России.

«Серый» рынок: как работает параллельный импорт
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Фото:FRANCIS R. MALASIG / EPA / ТАСС

В Федеральной антимонопольной службе поддержали легализацию параллельного импорта, подчеркнув, что речь идет о ввозе оригинальных товаров, поэтому послабление не приведет к росту объемов контрафакта на рынках. В службе заверили, что нормы и требования по безопасности и качеству продукции продолжат действовать.

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Согласно данным, которые глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил на Петербургском международном экономическом форуме, за время действия параллельного импорта в Россию было поставлено импортных товаров на сумму около $2 млрд.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Анастасия Серова Анастасия Серова
OZON параллельный импорт ретейл

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