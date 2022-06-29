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Военная операция на Украине ,  

МИД заявил о возможности жителей Запорожья и Херсона «выбрать будущее»

Жители юга и востока Украины могут выбрать будущее для себя и своих детей, но под контроль Киева они возвращаться не хотят, утверждает Полищук. Он уверен, что им грозят репрессии за желание говорить на русском языке
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также контролируемых российскими силами территорий Украины должны иметь возможность определить свое будущее, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук.

По словам дипломата, будущее этих регионов находится в руках местных жителей, а они не хотели бы возвращения территорий под контроль официального Киева. Полищук утверждает, что жителям Херсонской, Запорожской и Харьковской областей грозят «репрессии» из-за желания говорить на русском языке и принадлежности к русской культуре. Власти Украины угрожают им за «предательство» и «коллаборационализм» с Россией, считает он.

«Эти граждане должны иметь возможность свободного самостоятельного выбора собственного будущего для себя и своих детей», — добавил Полищук.

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Ранее 29 июня о подготовке проведения референдума по вхождению в состав России заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, сформированной после установления контроля над регионом российскими войсками. В Киеве эту структуру в качестве законного правительства не признают. «Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом», — анонсировал замглавы ВГА Кирилл Стремоусов. Он говорил, что голосование запланировано на осень этого года.

Об аналогичных намерениях по вступлению в состав России сообщили и в запорожской ВГА, которая контролирует часть Запорожской области. В администрации утверждают, что население «абсолютно русское по ментальности». «Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи», — заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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В Кремле прежде в качестве условия для проведения референдумов отмечали, что соответствующее решение должны принять местные жители. «Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении голосований]», — указывал представитель президента Дмитрий Песков.

В конце апреля украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае проведения референдумов на занятых российскими силами территориях, Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой. Сейчас переговоры между сторонами приостановлены. Россия обвинила в этом украинскую сторону.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МИД Херсонская область Запорожская область Харьковская область референдумы ДНР ЛНР

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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