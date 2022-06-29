МИД заявил о возможности жителей Запорожья и Херсона «выбрать будущее»
Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также контролируемых российскими силами территорий Украины должны иметь возможность определить свое будущее, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук.
По словам дипломата, будущее этих регионов находится в руках местных жителей, а они не хотели бы возвращения территорий под контроль официального Киева. Полищук утверждает, что жителям Херсонской, Запорожской и Харьковской областей грозят «репрессии» из-за желания говорить на русском языке и принадлежности к русской культуре. Власти Украины угрожают им за «предательство» и «коллаборационализм» с Россией, считает он.
«Эти граждане должны иметь возможность свободного самостоятельного выбора собственного будущего для себя и своих детей», — добавил Полищук.
Ранее 29 июня о подготовке проведения референдума по вхождению в состав России заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, сформированной после установления контроля над регионом российскими войсками. В Киеве эту структуру в качестве законного правительства не признают. «Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом», — анонсировал замглавы ВГА Кирилл Стремоусов. Он говорил, что голосование запланировано на осень этого года.
Об аналогичных намерениях по вступлению в состав России сообщили и в запорожской ВГА, которая контролирует часть Запорожской области. В администрации утверждают, что население «абсолютно русское по ментальности». «Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи», — заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
В Кремле прежде в качестве условия для проведения референдумов отмечали, что соответствующее решение должны принять местные жители. «Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении голосований]», — указывал представитель президента Дмитрий Песков.
В конце апреля украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае проведения референдумов на занятых российскими силами территориях, Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой. Сейчас переговоры между сторонами приостановлены. Россия обвинила в этом украинскую сторону.