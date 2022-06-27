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Политика ,  
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Единственная трасса из Грузии в Россию пострадала из-за разлива Терека

Сухопутную границу России и Грузии временно закрыли из-за разлива реки Терек
Грузия также временно запретила пересечение границы физлицами, запретила ввоз и вывоз товаров, а также закрыла таможенный пропускной пункт «Казбеги» на границе с Россией
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В связи с обильными осадками произошел разлив реки Терек, в результате чего была размыта трасса между Грузией и Россией, Об этом сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

«Из-за сильного дождя и обильных осадков часть дороги была повреждена в результате разлива реки Терек на 136-м километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс», — говорится в сообщении.

Движение по участку запретили для всех видов транспорта до принятия необходимых мер, добавили в департаменте.

В ГУ МЧС по Северной Осетии также сообщили, что военно-Грузинская автодорога закрыта для всех видов автотранспортных средств. «В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии», — объяснили в ведомстве.

В МЧС добавили, что запрет действует на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 года до особого распоряжения.

Россия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией, ДНР и ЛНР
Общество
Фото:Shakh Aivazov / AP

Служба доходов Минфина Грузии сообщила, что Тбилиси временно закрывает сухопутный таможенный пропускной пункт «Казбеги» на границе с Россией в связи с чрезвычайной ситуацией в Дарьяльском ущелье.

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«Ввоз и вывоз товаров на таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пункт пропуска, не могут быть осуществлены», — говорится в сообщении.

В марте 2020 года сухопутная граница России и Грузии была закрыта из-за пандемии коронавируса. Прямого авиасообщения между странами нет с июля 2019 года.

В начале 2021 года страна позволила свободно въезжать иностранцам при условии прохождения полной вакцинации любым препаратом. В марте того же года Грузия разрешила россиянам въезжать в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус и повторного теста на третий день пребывания в республике.

В июне 2021 года Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с ближайшими соседями, в том числе Россией. Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией в мае 2022 года.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Грузия Россия граница дожди дорога

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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