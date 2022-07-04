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Главой херсонского правительства назначили чиновника из Калининграда

Сергей Елисеев
Сергей Елисеев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В Херсонской области формируется правительство региона, его председателем стал Сергей Елисеев, ранее работавший в правительстве Калининградской области, заявил глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области», — указал Сальдо.

В российских регионах должность председателя правительства является одной из высших, в некоторых случаях этот пост занимают губернаторы (например, в той же Калининградской области).

До работы в калининградском правительстве в 2014–2016 годах Елисеев был помощником и заместителем главы Вологды, а с 1993-го по 2005-й проходил службу в органах ФСБ.

Сальдо также назначил заместителей главы правительства. Вопросы сельского хозяйства будет курировать Алексей Ковалев, бывший депутат Верховной рады действующего созыва от президентской партии «Слуга народа». В мае его исключили из фракции, поскольку он остался в Херсоне после его перехода под российский контроль, сообщал депутат Алексей Гончаренко.

Заниматься вопросами внутренней политики в должности зампреда будет другой калининградский чиновник — Владимир Беспалов, который ранее был первым заместителем министра по муниципальному развитию и внутренней политике области.

Также Сальдо назначил руководителя министерства образования и науки Херсонской области — им стал Михаил Родиков, бывший замглавы администрации города Кашира Московской области, который с 2015-го по 2018-й «адаптировал образовательную систему Севастополя под российские реалии и справился с этим блестяще».

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Власти Херсона сообщили о подготовке референдума о присоединении к России
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Херсонская область находится под контролем России с 15 марта. После этого власть в регионе перешла к военно-гражданской администрации, руководство многих городов сменилось на пророссийско настроенное. Новые власти планируют провести референдум о присоединении к России.

В регионе действует бивалютная система, то есть жители могут расплачиваться как рублями, так и гривнами, также там работает российская мобильная связь и телевидение. Жителям области выдают российское гражданство. В ближайшее время, как сообщали пророссийские власти, в регионе должны начать работу российские банки.

Теги
Херсонская область правительство Калининградская область
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