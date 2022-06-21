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Политика ,  
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Минобороны завершило настройку российского телевидения в Херсоне

Теперь в Херсоне и области будут работать Первый канал, «Россия», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезда», «Мир» и другие телеканалы. Вещание охватывает всю территорию региона, населению доступны 24 российских канала
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Специалисты подразделения связи российских Вооруженных завершили настройку седьмой и последней вышки в Херсонской области на вещание российских телеканалов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны

«Благодаря проделанной российскими военными специалистами работе около одного миллиона жителей области могут сегодня совершенно бесплатно смотреть Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезду», «Мир» и другие российские каналы», — сообщили в ведомстве. Вещание охватывает всю территорию региона, всего населению доступны 24 телеканала.

В Херсонской области анонсировали референдум о вхождении в состав России
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Российские телеканалы и радиостанции начали вещать в Херсонской области в марте после перехода значительной части территории региона под контроль российских военных. В области установили военную комендатуру, над городскими администрациями начали устанавливать российские флаги, также в обороте появился российский рубль. Жителям региона начали выдавать российские паспорта. В ночь на 21 июня заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов анонсировал референдум по вопросу о вхождении региона в состав России. По его словам, голосование пройдет осенью, однако конкретные даты пока не определены.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявляя о ней, говорил, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида», «денацификации» и демилитаризации Украины. При этом глава государства указывал, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что его страна прекратит вести переговоры с Россией по мирному урегулированию, если на контролируемых ее военными территориях пройдут референдумы. При этом Россия и Украина прекратили переговоры еще весной, их приостановку признают обе стороны.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Минобороны телевещание Херсонская область

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