Клишас призвал «жестко» ответить на высылку дипломатов из Болгарии

Россия должна как можно скорее ответить на высылку из Болгарии 70 дипломатов, чтобы София задумалась над пересмотром своего решения, заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

«Все подобные враждебные действия рассчитаны на внешний эффект. Вот и нужно ответными мерами перекрывать этот информационный эффект, переворачивать ситуацию под себя», — написал Клишас, отметив, что ответ должен быть дан «жестко, быстро, решительно» и не обязательно зеркально.

В другом посте он отметил, что Россия «долго возится с этими болгарами», и Софию нужно подтолкнуть к отмене решения о высылке. «Если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», властям Болгарии «было бы проще думать», считает Клишас.

София объявила о высылке российских дипломатов и технического персонала дипмиссии 28 июня. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Кирил Петков объяснил решение тем, что большая часть высылаемых сотрудников миссии работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием. Он отметил, что высылка — «это ни в коей мере не агрессия против русского народа», однако Болгария будет противодействовать вмешательству в свои внутренние дела. Дипломаты должны покинуть страну 3 июля.

В тот же день посольство России в Болгарии заявило, что российские консульские службы в стране остановят работу из-за нехватки персонала. 30 июня посол России Элеонора Митрофанова передала в болгарский МИД устную ноту с просьбой пересмотреть решение о высылке дипломатов. На следующий день дипломат сообщила, что власти Болгарии проигнорировали это обращение, поэтому посол поставит вопрос перед российским руководством о закрытии посольства в Софии.

Читайте на РБК Pro Pro Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России Прогнозы Pro Почему западные экономисты заявляют о конце эры глобализации Почему западные экономисты заявляют о конце эры глобализации Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал , что рассматривать подобное обращение будет МИД, а главе государства направят доклад. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подтвердил , что, если Болгария не даст ответа по вопросу об отмене высылки, Россия задумается о необходимости сохранения дипломатического присутствия.

Петков заявил, что не позволит иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству. В Евросоюзе угрозу России о закрытии посольства назвали «необоснованной».