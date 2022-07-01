Секретарь СНБО напомнил о НАТО в Конституции Украины

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Стремление Украины в НАТО закреплено в Конституции страны, другого пути, кроме этого, у нее нет, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом он написал в Twitter.

«Интеграция Украины в НАТО — это норма Конституции, другого варианта у нас нет», — заявил Данилов.

Положение, согласно которому вступление Украины в Североатлантический альянс является стратегической целью страны, появилось в ее Конституции в 2019 году, а в 2020-м президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию национальной безопасности страны, которая предусматривает развитие особого партнерства с НАТО с целью членства в блоке.

Зеленский, выступая на последнем саммите альянса, который проходил в конце июня в Мадриде, сравнил политику открытых дверей НАТО со старыми турникетами метро в Киеве. «Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?» — спросил украинский лидер. Он также призвал Запад поддержать Киев оружием, финансами и политически.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на том же саммите пообещал, что блок продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, сколько это будет нужно. Кроме того, альянс принял на саммите новую стратегическую концепцию, согласно которой НАТО будет укреплять диалог со стремящимися в альянс странами, в том числе с Украиной.

Россия выступает против членства Украины и других бывших советских республик в альянсе. В российском МИДе расширение НАТО назвали «сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах» и указали, что позиция Москвы в этом вопросе неизменна.

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Британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая на саммите НАТО, заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, поскольку хотела, чтобы у ее границ было «меньше НАТО». Однако он указал, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем не было даже «близко возможным» и «все это знали».