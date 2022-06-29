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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сравнил политику НАТО с турникетами в киевском метро

Зеленский заявил, что военные действия на Украине Россия ведет «за право диктовать условия в Европе», в связи с чем он потребовал от Запада поддержать Киев оружием, финансами и политически
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украине необходимо получить от НАТО гарантии безопасности, также члены организации должны найти стране место в общем пространстве безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита Североатлантического альянса.

Он сравнил политику «открытых дверей» НАТО со старыми турникетами метро в Киеве. «Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Что же тогда еще нужно?» — задался вопросом Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер подчеркнул, что военные действия на Украине ведутся «за право диктовать условия в Европе», в связи с чем Запад должен поддержать Киев оружием, финансами и политически.

Так, Украина нуждается в современной противоракетной и противовоздушной обороне, добавил Зеленский. «Расстояние от Киева до Мадрида меньше, чем дальность ракет, которые применяются сегодня против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров?» — спросил президент Украины.

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Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

По мнению Зеленского, Россия по-другому смотрит на мир — не так, как страны НАТО. Если Запад рассматривает Литву как члена альянса и независимое государства, то для Москвы эта страна все еще является республикой СССР.

«Для нас это прошлое, а они рассматривают ее как возможное будущее, они снова хотят ее поработить. Они так смотрят. И так же — на каждое государство, которое является соседом России», — добавил он.

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Он также напомнил, что руководство России говорило, что правилам жизни «их учила ленинградская подворотня», где «любые попытки диалога и умиротворения воспринимаются только как слабость и страх». «Там никому не позвонишь, чтобы поговорить, когда надо бить в ответ. Там либо ты бьешь, либо ты проиграл. Российское государство именно так сейчас видит мир», — заключил Зеленский.

В 2015 году президент России Владимир Путин, говоря о военной операции в Сирии против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в России), провел параллель со своим детством в Ленинграде.

«Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», — рассказал тогда Путин.

Саммит Североатлантического альянса проходит 28–30 июня в Мадриде, где члены обсуждают новый документ о стратегической концепции НАТО.

Так, бельгийский премьер-министр Александер де Кроо по прибытии на саммит альянса заявил, что конфликт на Украине можно разрешить только военным путем и что НАТО следует продолжить оказывать поддержку украинцам в условиях спецоперации России.

Официальные лица западных стран не раз отмечали, что намерены наращивать возможности Украины для сопротивления на поле боя и для того, чтобы она имела более сильную позицию за столом переговоров с Россией. В частности, об этом в начале мая заявили в Белом доме, назвав такую позицию ролью США. Аналогичное суждение высказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сказавший, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Борреля «из ряда вон выходящими». Он счел, что такие слова символизируют «очень серьезный поворот» в политике западных стран по отношению к России. Лавров также увидел намерение ЕС сделать из Украины «плацдарм для окончательного подавления России».

В Кремле неоднократно говорили, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России, а само НАТО обвиняли в «накачке» Украины оружием и «вторжении» на территорию страны «со своей инфраструктурой».

Россия воспринимает силовое сдерживание со стороны Запада как угрозу национальной безопасности страны, заявил в феврале, до начала спецоперации, президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов [договоренностей о гарантиях безопасности]», — сказал он.

Путин тогда сказал, что США и НАТО «достаточно вольно, в свою пользу» трактуют ключевые принципы безопасности, которые зафиксированы во многих общеевропейских документах, и Россия не может закрывать на это глаза.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Владимир Зеленский НАТО Украина гарантии безопасности

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

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с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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