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Военная операция на Украине ,  
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Джонсон заявил, что вхождение Киева в НАТО не было даже «близко возможно»

По словам Джонсона, о том, что Киев в ближайшее время не войдет в НАТО, «знали все»
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Paul White / AP)

Вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем не было даже «близко возможным», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит НАТО. Трансляцию его выступления вел Telegraph.

Джонсон отметил, что Россия начала спецоперацию, поскольку хотела, чтобы у ее границ было «меньше НАТО».

«К слову, никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», — сказал премьер-министр.

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Владимир Зеленский

В Кремле неоднократно заявляли о возросшей угрозе со стороны НАТО, в частности обвиняли альянс в накачке соседней страны оружием и «вторжении» на ее территорию «со своей инфраструктурой». Основным требованием Москвы были юридические гарантии нерасширения военно-политического блока на восток. Россия, США и НАТО провели переговоры, но значимых результатов они не принесли.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал этот шаг вынужденным, объяснив его «реальной угрозой». Целями военных действий он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны и защиту населения Донбасса от геноцида.

Украина в ответ разорвала дипломатические связи с Россией и ввела военное положение. С начала российской спецоперации Киев неоднократно призывал НАТО принять его в альянс, но положительного решения не добился. Альянс не стал спешить с приемом Украины в свой состав, однако касательно опасений России заявлял, что проводит политику «открытых дверей». Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сравнил эту политику со старыми турникетами метро в Киеве. «Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?» — отметил он.

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В Кремле же подчеркивали, что рассматривают возможное вступление Украины в НАТО как угрозу. Как заявил президент Владимир Путин, в уставе альянса есть статья о коллективной обороне, а в документах Украины записано, что «Россия — противник и что возвращение Крыма возможно военным путем». Таким образом, вхождение Киева в альянс может привести к военной конфронтации между Москвой и НАТО, отметил он.

В конце июня Украина официально стала кандидатом в члены ЕС. В Брюсселе отметили, что, чтобы стать членом Евросоюза, Киеву необходимо соответствовать ряду требований и провести связанные с ними реформы.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Борис Джонсон Великобритания Украина НАТО Военная операция на Украине

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