Как НАТО расширялось по всей Европе. Инфографика

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 15:56
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 17:39
Бывший футболист «Спартака» рассказал о радости от ухода из команды Спорт, 17:36
Госдума одобрила ускоренное переселение по реновации в Москве Недвижимость, 17:34
Байден пообещал запрет Западом страхования российских судов с нефтью Политика, 17:32
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 17:25
Экс-тренер сборной России оценил вклад Дацюка в развитие динамики хоккея Спорт, 17:16
Генерал МВД Мельников получил семь лет колонии по делу о мошенничестве Общество, 17:12
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 17:11
Хуснуллин заявил о скором открытии порта в Мариуполе Экономика, 17:10
Лавров заподозрил США в попытке ослабить ЕС антироссийскими санкциями Политика, 17:08
Байден на саммите НАТО перепутал Швецию и Швейцарию. Видео Политика, 17:05
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 16:50
Лавров заявил, что акт Россия — НАТО продолжает существовать Политика, 16:49
Почему сотрудники НКО должны получать зарплату Социальная экономика, 16:46

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  

Как НАТО расширялось по всей Европе. Инфографика

Как Североатлантический альянс распространял свое влияние на страны Европы — в инфографике РБК

В момент создания в 1949 году НАТО было военным союзом Северной Америки и Западной Европы. Но за 70 лет существования Североатлантический альянс постоянно расширял свое влияние и сейчас включает в себя большую часть Европы.

Путин заявил, что у России нет проблем со Швецией и Финляндией в НАТО
Политика
Фото:Михаил Метцель / Pool / ТАСС

О последнем расширении НАТО было объявлено на саммите альянса в Мадриде. Статус кандидатов получили Финляндия и Швеция. После необходимой ратификации они станут полноценными членами НАТО.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
НАТО Финляндия Швеция

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В США заявили об отсутствии причин считать провокацией усиление НАТО
Политика
Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО
Политика
Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter