Как НАТО расширялось по всей Европе. Инфографика

Как Североатлантический альянс распространял свое влияние на страны Европы — в инфографике РБК

В момент создания в 1949 году НАТО было военным союзом Северной Америки и Западной Европы. Но за 70 лет существования Североатлантический альянс постоянно расширял свое влияние и сейчас включает в себя большую часть Европы.

О последнем расширении НАТО было объявлено на саммите альянса в Мадриде. Статус кандидатов получили Финляндия и Швеция. После необходимой ратификации они станут полноценными членами НАТО.