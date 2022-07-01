Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Умер основатель всемирного мотоклуба «Ангелы ада» Сонни Барджер Общество, 05:52
CNN узнал об изучении Пентагоном 1,3 тыс. предложений по оружию для Киева Политика, 05:46
Иран заявил о готовности помочь в транспортировке зерна с Украины Политика, 05:07
Россияне назвали самые опасные болезни Общество, 05:00
Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР Политика, 04:40
В Японии впервые за семь лет объявили режим экономии электроэнергии Общество, 04:21
Австралия ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина Политика, 04:18
Президент Финляндии заявил, что больше не будет играть с Путиным в хоккей Политика, 03:54
Рогозин подтвердил проведение переговоров с NASA о перекрестных полетах Технологии и медиа, 03:33
Советник Шольца увидел риск рецессии при отказе от газа и нефти из России Экономика, 03:30
Reuters узнал об уменьшении шансов на ядерную сделку Ирана и США Политика, 02:36
Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине Политика, 02:28
Глава МИД Израиля Яир Лапид возглавил правительство страны Политика, 01:39
Зеленский допустил, что Украина поможет ЕС заместить часть газа из России Экономика, 01:38

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  

Иран заявил о готовности помочь в транспортировке зерна с Украины

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, иранский дипломат выразил готовность содействовать в открытии коридора в Черном море для вывоза зерна с Украины, сообщает иранское агентство IRNA.

Как указывает агентство, Абдоллахиян также подчеркнул приверженность Тегерана мирному разрешению конфликта на Украине. Министр отметил, что в течение 30 лет отношения между двумя странами основывались на дружбе и взаимоуважении, и потому Иран готов оказать Украине необходимую поддержку в вопросе транспортировки зерна. Готовность оказать содействие в этом также выражала Турция.

На сайте МИД Украины сказано, что Абдоллахиян проинформировал Кулебу о последних контактах Ирана с Россией — главы государств, Ибрахим Раиси и Владимир Путин, встретились в рамках Каспийского саммита в Туркменистане.

Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите
Политика

В последние месяцы в мире наблюдается обострение продовольственного кризиса, Запад и Россия обвиняют в его развитии друг друга. Европейские страны, США и их союзники отмечают, что причиной кризиса стали события на Украине, в том числе упоминается тот факт, что с территории страны, которая является крупным поставщиком зерна, оказался невозможен его вывоз.

Россия настаивает, что к кризису привела ошибочная политика западных стран и введенные в отношении России санкции. Путин указывал, что Москва готова нарастить поставки сельхозпродукции и удобрений в обмен на снятие с нее санкций.

Президент подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, в блокировке портов виноват сам Киев, который заминировал гавани. Среди возможных стран, через которые можно транспортировать украинскую сельхозпродукцию, Путин называл Румынию (через Дунай и затем Черное море), Польшу, Белоруссию, а также порты Азовского моря.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Ketut Subiyanto / Pexels Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи

Киев настаивает, что через Черное море может экспортировать больше сельхозпродукции (10 млн), чем по железной дороге (2 млн).

Теги
Иран Украина продовольствие зерно

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Премьер Италии заявил о скорой развязке ситуации с украинским зерном
Политика
Турция заявила о договоренности создать операционный центр по зерну
Политика
Путин обвинил Запад в цинизме по отношению к проблемам с продовольствием
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter