Иран заявил о готовности помочь в транспортировке зерна с Украины

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, иранский дипломат выразил готовность содействовать в открытии коридора в Черном море для вывоза зерна с Украины, сообщает иранское агентство IRNA.

Как указывает агентство, Абдоллахиян также подчеркнул приверженность Тегерана мирному разрешению конфликта на Украине. Министр отметил, что в течение 30 лет отношения между двумя странами основывались на дружбе и взаимоуважении, и потому Иран готов оказать Украине необходимую поддержку в вопросе транспортировки зерна. Готовность оказать содействие в этом также выражала Турция.

На сайте МИД Украины сказано, что Абдоллахиян проинформировал Кулебу о последних контактах Ирана с Россией — главы государств, Ибрахим Раиси и Владимир Путин, встретились в рамках Каспийского саммита в Туркменистане.

В последние месяцы в мире наблюдается обострение продовольственного кризиса, Запад и Россия обвиняют в его развитии друг друга. Европейские страны, США и их союзники отмечают, что причиной кризиса стали события на Украине, в том числе упоминается тот факт, что с территории страны, которая является крупным поставщиком зерна, оказался невозможен его вывоз.

Россия настаивает, что к кризису привела ошибочная политика западных стран и введенные в отношении России санкции. Путин указывал, что Москва готова нарастить поставки сельхозпродукции и удобрений в обмен на снятие с нее санкций.

Президент подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, в блокировке портов виноват сам Киев, который заминировал гавани. Среди возможных стран, через которые можно транспортировать украинскую сельхозпродукцию, Путин называл Румынию (через Дунай и затем Черное море), Польшу, Белоруссию, а также порты Азовского моря.

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Киев настаивает, что через Черное море может экспортировать больше сельхозпродукции (10 млн), чем по железной дороге (2 млн).