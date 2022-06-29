В родном городе Зеленского появятся улицы в честь Джонсона и Javelin

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В Кривом Роге, родном городе украинского лидера Владимира Зеленского, планируют переименовать улицы, связанные с Россией, назвав их в честь президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американского сенатора украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя мэра города Сергея Милютина.

Имя Байдена предложили дать улице Пушкина, улицу летчика Водопьянова предлагается переименовать в честь британского премьера, а Армавирскую — в честь покойного сенатора Джона Маккейна, уточняет «Страна.ua».

Это не первое заявление властей украинских регионов о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией. В апреле о намерении поменять топонимы сообщили власти Киева и Львова. 13 июня мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе должны быть переименованы улицы «Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие» и должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании. В городе Измаил в Одесской области решили переименовать проспект Суворова в проспект Независимости, а улицу Московскую — в улицу Защитников Украины.

В России также идет переименование некоторых улиц и площадей. В частности, в Москве безымянную территорию рядом с посольством США решили назвать площадью Донецкой народной республики. Также планируется назвать улицу или площадь в честь Луганской народной республики, в городской думе предложили дать такое название площади у посольства ФРГ. В Петрозаводске, как указывал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, появилась улица Защитников Донбасса.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в столице региона появятся улицы, названные в честь погибших участников спецоперации — Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова и кавалеров ордена Мужества и уроженцев края Юрия Борисова и Андрея Присеко.