В родном городе Зеленского появятся улицы в честь Джонсона и Javelin

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 16:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:48
Джонсон предостерег от бойкота саммита G20 с участием Путина Политика, 21:44
Проданный за €115 млн Лукаку вернулся в «Интер» Спорт, 21:33
Производитель сантехники Roca передаст бизнес в России менеджерам Бизнес, 21:28
Столтенберг заявил о подготовке НАТО к эскалации с Россией с 2014 года Политика, 21:22
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 21:14
В родном городе Зеленского появятся улицы в честь Джонсона и Javelin Политика, 20:56
Песков назвал хамством слова главы Минобороны Британии о Путине Политика, 20:56
«Марсель» представил бывшего лидера «Спартака» в образе супергероя Спорт, 20:54
США не увидели необходимости в контактах с Россией по силам НАТО в Европе Политика, 20:38
Мишустин поддержал идею создать особую экономическую зону под Владимиром Экономика, 20:35
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 20:26
Дума одобрила законопроект о СМИ с поправкой о «праве на ошибку» Политика, 20:26
Минторг США сообщил о падении на 90% экспорта полупроводников в Россию Экономика, 20:21

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

В родном городе Зеленского появятся улицы в честь Джонсона и Javelin

Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

В Кривом Роге, родном городе украинского лидера Владимира Зеленского, планируют переименовать улицы, связанные с Россией, назвав их в честь президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американского сенатора украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя мэра города Сергея Милютина.

Имя Байдена предложили дать улице Пушкина, улицу летчика Водопьянова предлагается переименовать в честь британского премьера, а Армавирскую — в честь покойного сенатора Джона Маккейна, уточняет «Страна.ua».

Это не первое заявление властей украинских регионов о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией. В апреле о намерении поменять топонимы сообщили власти Киева и Львова. 13 июня мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе должны быть переименованы улицы «Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие» и должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании. В городе Измаил в Одесской области решили переименовать проспект Суворова в проспект Независимости, а улицу Московскую — в улицу Защитников Украины.

В Праге предложили переименовать улицу маршала СССР Ивана Конева
Политика
Фото:Michal Krumphanzl / CTK / Global Look Press

В России также идет переименование некоторых улиц и площадей. В частности, в Москве безымянную территорию рядом с посольством США решили назвать площадью Донецкой народной республики. Также планируется назвать улицу или площадь в честь Луганской народной республики, в городской думе предложили дать такое название площади у посольства ФРГ. В Петрозаводске, как указывал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, появилась улица Защитников Донбасса.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в столице региона появятся улицы, названные в честь погибших участников спецоперации — Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова и кавалеров ордена Мужества и уроженцев края Юрия Борисова и Андрея Присеко.

Теги
Персоны
Кривой Рог переименование улиц Джо Байден Борис Джонсон Javelin

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Во Франции сочли слухами данные о переименовании Московской улицы Киева
Политика
В Киеве переименовали Арку Дружбы народов
Политика
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter