В Измаиле переименовали проспект Суворова и улицу Московскую

Вид на город Измаил (Фото: Александр Малион / Wikipedia.org)

Депутаты городского совета Измаила (Одесская область) решили переименовать проспект Суворова в проспект Независимости, передает украинское информагентство ТСН. Кроме того, будет переименована улица Московская, она станет улицей Защитников Украины.

Центральный проспект города был назван в честь русского полководца Александра Суворова, под командованием которого русские войска взяли турецкую крепость Измаил в 1790 году.

По решению местных властей, на базе исторического музея имени Александра Суворова, который находится в Измаиле, планируется создать Измаильский городской военный исторический музей. Общеобразовательную школу имени полководца также переименуют. Еще в городе есть памятник Суворову, его судьбу будет решать Министерство культуры.

Ранее переименовать улицы, названные в честь российских деятелей, также решили в Киеве, во Львове, Ужгороде и других городах Украины.

Так, 6 мая власти города Бровары (Киевская область) решили переименовать 34 улицы и переулка. Например, улицу Гагарина переименуют в улицу Героев Украины, улицу и переулок Глинки — в улицу и переулок Казимира Малевича (родился в Киеве), улицу Есенина — в Залесскую, переулок Короленко — в переулок Черных Запорожцев, улицу Лермонтова — в Херсонскую, улицу Ломоносова — в улицу Валерия Лобановского (советский футболист и тренер, родился в Киеве) и т.д.