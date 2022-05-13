Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 16:06
Картины из четырех российских музеев вернулись с выставки в Южной Корее Общество, 22:35
Минпромторг не исключил параллельный импорт оборудования для ТВ и радио Экономика, 22:34
Пентагон предупредил о возможных перебоях с помощью для Киева Политика, 22:06
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Риме Спорт, 22:05
В Измаиле переименовали проспект Суворова и улицу Московскую Общество, 22:03
Владелица кафе «АндерСон» опровергла свой отъезд из России Бизнес, 21:57
Высланного из России таджикского бойца ММА приговорили к 8,5 годам тюрьмы Спорт, 21:39
Сборная Финляндии вывесила «военный флаг» в раздевалке на ЧМ по хоккею Спорт, 21:39
Шольц исключил признание «навязанного мира» на Украине Политика, 21:29
Поклонская сообщила об обращениях россиян из Прибалтики из-за памятников Политика, 21:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
«Сочи» гарантировал первые в истории клуба медали чемпионата России Спорт, 20:57
Президент Южной Осетии назначил дату референдума об объединении с Россией Политика, 20:30
«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов у иностранных лизингодателей Бизнес, 20:25
Общество ,  
0 

В Измаиле переименовали проспект Суворова и улицу Московскую

Вид на город Измаил
Вид на город Измаил (Фото: Александр Малион / Wikipedia.org)

Депутаты городского совета Измаила (Одесская область) решили переименовать проспект Суворова в проспект Независимости, передает украинское информагентство ТСН. Кроме того, будет переименована улица Московская, она станет улицей Защитников Украины.

Центральный проспект города был назван в честь русского полководца Александра Суворова, под командованием которого русские войска взяли турецкую крепость Измаил в 1790 году.

По решению местных властей, на базе исторического музея имени Александра Суворова, который находится в Измаиле, планируется создать Измаильский городской военный исторический музей. Общеобразовательную школу имени полководца также переименуют. Еще в городе есть памятник Суворову, его судьбу будет решать Министерство культуры.

Во Львове переименуют 30 улиц, названных в честь российских деятелей
Политика
Львов

Ранее переименовать улицы, названные в честь российских деятелей, также решили в Киеве, во Львове, Ужгороде и других городах Украины.

Так, 6 мая власти города Бровары (Киевская область) решили переименовать 34 улицы и переулка. Например, улицу Гагарина переименуют в улицу Героев Украины, улицу и переулок Глинки — в улицу и переулок Казимира Малевича (родился в Киеве), улицу Есенина — в Залесскую, переулок Короленко — в переулок Черных Запорожцев, улицу Лермонтова — в Херсонскую, улицу Ломоносова — в улицу Валерия Лобановского (советский футболист и тренер, родился в Киеве) и т.д.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI
Исследования
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images «Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге
Статьи
Pro
Фото: Russell Boyce / Reuters «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи
Материалы к статье
Теги
переименование улиц Украина Одесская область Проспект Александр Суворов
Материалы по теме
Власти города Бровары под Киевом поддержали «дерусификацию» 34 улиц
Политика
Во Львове переименуют 30 улиц, названных в честь российских деятелей
Политика
Кличко пообещал переименовать в Киеве улицы с «российскими» названиями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter