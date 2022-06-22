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Политика ,  
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В Праге предложили переименовать улицу маршала СССР Ивана Конева

Совет района Прага-3 предложил мэрии переименовать улицу, названную в честь маршала Советского Союза Ивана Конева. Об этом сообщила газета Mlada fronta Dnesа.

За возможное переименование улицы проголосовали 23 из 28 присутствовавших на заседании членов совета района.

В Чехии названия утверждаются городской топографической комиссией, а затем советом столицы, поэтому районы города не могут переименовывать улицы на своей территории без поддержки муниципалитета.

Власти Праги лишили маршала Конева звания почетного гражданина
Политика
Иван Конев

В июне прошлого года уже предлагали переименовать улицу советского маршала, однако тогда мэрия не поддержала инициативу. Это решение объяснили тем, что на улице проживают около 7 тыс. человек, и для них это было бы «слишком сложно». Вместо переименования власти на улице Конева появились специальные таблички, на которых описана «неоднозначная» роль маршала в истории Чехии и Европы.

В апреле 2020 года решением городского совета Праги с пьедестала был снят памятник Ивану Коневу, находившийся на площади Интербригады в шестом районе города. В МИД России назвали такой шаг преступлением и нарушением Договора о дружбе от 1993 года.

В мае 2022 года депутаты городского совета одобрили лишение звания почетного гражданина Праги маршала Конева, который получил его в 1946 году.

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Иван Конев — дважды Герой Советского Союза и кавалер ордена «Победа». Он командовал фронтами во время Великой Отечественной войны, участвовал в битве за Москву и Курской битве, освобождении Чехословакии от немецких войск. Маршал умер в 1973 году.

Теги
Иван Конев Прага Чехия переименование улиц

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