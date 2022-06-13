Мэр Одессы Труханов: в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией

В Одессе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией

В Одессе должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании, заявил мэр города Труханов. «Мы должны показать себя частью цивилизованного мира», — пояснил он

В Одессе переименуют улицы, которые «никак не связаны» с историей города, заявил мэр Геннадий Труханов.

«Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы», — подчеркнул глава Одессы.

Помимо этого, согласно закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», названия 24 одесских улиц должны быть переведены на украинский язык, добавил он.

Труханов отметил, что в рамках закона «об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики» переименуют еще 19 улиц. По его словам, перечень улиц вынесут на заседание историко-топонимической комиссии, а окончательное решение примут депутаты горсовета.

Мэр Одессы заявил, что в городе должна появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

«Мы должны показать себя частью цивилизованного мира, который принимает взвешенные решения, ценя мировую культуру и помня свою историю в разных проявлениях», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи

В начале мая депутаты городского совета города Бровары в Киевской области поддержали решение переименовать 34 улицы и переулка, названых в честь российских деятелей. Так, улица Мичурина будет переименована в улицу Ореховую, переулок Вавилова — в переулок Рокфордский», улица Гагарина — в улицу Героев Украины, улицу Лермонтова — в Херсонскую.

Переименовать улицы, названные в честь российских деятелей, также решили в Киеве, во Львове и Ужгороде. Так, мэр Киева Виталий Кличко 15 апреля сообщил, что сквер в Голосеевском районе на юге города, который ранее неофициально называли сквером дружбы между Киевом и Москвой, переименуют в честь героев Мариуполя.

Местный городской совет Ужгорода планирует переименовать 58 улиц, в том числе названных в честь русских писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского.