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В Одессе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией

Мэр Одессы Труханов: в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией
В Одессе должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании, заявил мэр города Труханов. «Мы должны показать себя частью цивилизованного мира», — пояснил он

В Одессе переименуют улицы, которые «никак не связаны» с историей города, заявил мэр Геннадий Труханов.

«Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы», — подчеркнул глава Одессы.

Помимо этого, согласно закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», названия 24 одесских улиц должны быть переведены на украинский язык, добавил он.

Труханов отметил, что в рамках закона «об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики» переименуют еще 19 улиц. По его словам, перечень улиц вынесут на заседание историко-топонимической комиссии, а окончательное решение примут депутаты горсовета.

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Мэр Одессы заявил, что в городе должна появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

«Мы должны показать себя частью цивилизованного мира, который принимает взвешенные решения, ценя мировую культуру и помня свою историю в разных проявлениях», — подчеркнул он.

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В начале мая депутаты городского совета города Бровары в Киевской области поддержали решение переименовать 34 улицы и переулка, названых в честь российских деятелей. Так, улица Мичурина будет переименована в улицу Ореховую, переулок Вавилова — в переулок Рокфордский», улица Гагарина — в улицу Героев Украины, улицу Лермонтова — в Херсонскую.

Переименовать улицы, названные в честь российских деятелей, также решили в Киеве, во Львове и Ужгороде. Так, мэр Киева Виталий Кличко 15 апреля сообщил, что сквер в Голосеевском районе на юге города, который ранее неофициально называли сквером дружбы между Киевом и Москвой, переименуют в честь героев Мариуполя.

Местный городской совет Ужгорода планирует переименовать 58 улиц, в том числе названных в честь русских писателей Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Одесса переименование улиц Россия
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