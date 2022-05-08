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Улицу в Петрозаводске назвали в честь защитников Донбасса

Фото: AParfenchikov / Telegram
Фото: AParfenchikov / Telegram

Власти Карелии переименовали одну из улиц столицы республики — города Петрозаводска — в честь защитников Донбасса, рассказал в Telegram глава региона Артур Парфенчиков.

«Теперь в Петрозаводске есть улица Защитников Донбасса. <...> Сегодня мэр карельской столицы Владимир Любарский подписал соответствующее постановление», — сообщил он.

Улица расположена в районе Древлянка в юго-западной части Петрозаводска — между улицами Хейкконена и Оборонной.

Парфенчиков уточнил, что лично выдвинул эту идею в конце марта и обратился к депутатам Петрозаводского совета с просьбой о переименовании. Он пояснил, что подобным образом власти хотели почтить память погибших в Донбассе и отдать «дань уважения» военнослужащим, которые находятся в регионе сейчас.

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Назвать улицу в честь служившего в Донбассе военного также решили власти Ростова-на-Дону. Как рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко, имя Владимира Жоги — экс-командира батальона «Спарта», который воевал на стороне Донецкой народной республики (ДНР), — присвоят одной из улиц в строящемся микрорайоне Суворовский. Жога командовал батальоном с 2016 года, 5 марта военный погиб. Через день президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. В последние годы Жога проживал в Ростове-на-Дону, поэтому власти решили назвать улицу в его честь, пояснил Логвиненко.

Ранее в тот же день о решении переименовать улицу в Магадане в честь защитников Донбасса сообщил глава Магаданской области Сергей Носов. Он назвал действия участников спецоперации подвигами и сравнил их с поступками тех, кто сражался в Великой Отечественной войне.

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Петрозаводск переименование улиц Донбасс Артур Парфенчиков
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