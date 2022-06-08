В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР

Ранее москвичи определились с названием для участка у посольства США — теперь он называется «Площадь Донецкой народной республики». В Мосгордуме предложили по аналогии переименовать участок у немецкого посольства — на площадь ЛНР

Здание посольства Германии в Москве (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Депутаты Мосгордумы предложили назвать «Площадью Луганской народной республики» территорию у посольства Германии в Москве, говорится в Telegram-канале законодательного органа.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства Германии в России.

Ранее в этот день москвичи определились с названием для участка у посольства США — теперь он называется «Площадь Донецкой народной республики» (данный вариант набрал 44,69% голосов). На втором месте по числу голосов оказался вариант «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%), за ним следует «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%). Еще 15% участников голосования выбрали пункт «Это должны решать специалисты».

Инициатива о переименовании территории у диппредставительства США поступила от депутатов Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отмечал, что жители Москвы и общественники «многократно обращались к депутатам Мосгордумы с просьбами об увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».

Новые названия некоторым улицам решили дать и в столице Украины. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил в середине апреля, что в ближайшее время в городе планируют переименовать улицы, проспекты и станции метро, названия которых связаны с Россией. Например, сквер на юге города, который неофициально назывался сквером дружбы между Киевом и Москвой, захотели переименовать в честь героев Мариуполя.



Ранее в Вильнюсе и Риге также переименовали улицы, где находятся посольства России. Теперь они называются «улица Героев Украины» и «улица Независимости Украины» соответственно.