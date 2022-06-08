Москвичи проголосовали за создание площади ДНР у посольства США

Изначально переименовать участок у посольства предлагали депутаты Мосгордумы, они выступали за название «Площадь Защитников Донбасса». Однако этот вариант уступил «Площади Донецкой народной республики»

Территория у диппредставительства, на заднем плане посольство США (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Жители Москвы большинством голосов выбрали название Площадь Донецкой народной республики для безымянной территории у посольства США. Об этом сообщается на сайте мэра.

«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой народной республики», — говорится в сообщении. Согласно условиям голосования, при выборе этого варианта в столице подберут площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской народной республики.

На втором месте по числу голосов оказался вариант «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%), за ним следует «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%). Еще 15% участников голосования выбрали пункт «Это должны решать специалисты».

Фото: g.mos.ru

Речь идет об участке на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В настоящий момент адрес посольства США: Большой Девятинский переулок, 8.

Изначально инициатива о переименовании территории у диппредставительства поступила от депутатов Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Парламентарии предлагали назвать участок площадью Защитников Донбасса и, соответственно, изменить адрес американского посольства.

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