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Москвичи проголосовали за создание площади ДНР у посольства США

Изначально переименовать участок у посольства предлагали депутаты Мосгордумы, они выступали за название «Площадь Защитников Донбасса». Однако этот вариант уступил «Площади Донецкой народной республики»
Территория у диппредставительства, на заднем плане посольство США
Территория у диппредставительства, на заднем плане посольство США (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Жители Москвы большинством голосов выбрали название Площадь Донецкой народной республики для безымянной территории у посольства США. Об этом сообщается на сайте мэра.

«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой народной республики», — говорится в сообщении. Согласно условиям голосования, при выборе этого варианта в столице подберут площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской народной республики.

В МГД решили сменить адрес посольства США на площадь Защитников Донбасса
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На втором месте по числу голосов оказался вариант «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%), за ним следует «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%). Еще 15% участников голосования выбрали пункт «Это должны решать специалисты».

Фото:g.mos.ru
Фото: g.mos.ru

Речь идет об участке на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В настоящий момент адрес посольства США: Большой Девятинский переулок, 8.

Изначально инициатива о переименовании территории у диппредставительства поступила от депутатов Мосгордумы от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». Парламентарии предлагали назвать участок площадью Защитников Донбасса и, соответственно, изменить адрес американского посольства.

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Председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отмечал, что жители Москвы и общественники «многократно обращались к депутатам Мосгордумы с просьбами об увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».

Песков счел хорошей идею о площади «защитников Донбасса» у посольства США
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В феврале 2018 года участок Висконсин авеню перед посольством России в Вашингтоне назвали в честь политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году в центре Москвы. В 2020 году, к пятой годовщине со дня убийства, имя Бориса Немцова получила площадь Под Каштаны, на которой в Праге расположено российское посольство.

В марте 2022 года горсовет Вильнюса одобрил переименование улицы, ведущей к посольству России, в улицу героев Украины. «Новый адрес посольства в Вильнюсе: героев Украины, 2», — сообщил тогда мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Донбасс ДНР Посольство США Москва
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