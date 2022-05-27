Пушилин допустил появление парка или жилья на месте «Азовстали»

По словам Пушилина, жители не хотят восстановления комбината, там может появиться «жилой какой-то массив». Глава ДНР утверждает, что завод мешал Мариуполю стать курортным городом

Вид на территорию завода «Азовсталь» (Фото: Александр Гармаев / ТАСС)

Комбинат «Азовсталь» не позволял Мариуполю стать курортным городом из-за связанных с ним экологических проблем, большинство горожан не хотели бы восстановления промзоны несмотря на желание сохранить рабочие места, заявил в интервью «РИА Новости» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Местные жители склоняются к тому, что его восстанавливать не нужно, и в планах, там несколько вариантов было: на месте «Азовстали» построить или технопарк, или, наоборот, парковую зону, или жилой какой-то массив», — утверждает он.

Эти варианты будут рассмотрены «в окончательном виде», после чего мариупольцы примут решение, продолжил глава ДНР, не уточнив, какую процедуру планируется для этого использовать. По его словам, при строительстве «Азовстали» не учитывалась «роза ветров» вместе с другими экологическими нормами, из-за чего «все загрязнение шло на город и на море», а промзона стала ключевым «загрязнителем» окружающей среды.

«Плюс росло количество онкологических заболеваний, в принципе оно зашкаливало даже по отношению к другим промышленным городам», — настаивает Пушилин, отметив, что в остальном Мариуполь соответствовал критериям курортного города благодаря наличию неглубокого теплого моря с высоким содержанием йода.

Боевые действия близ Мариуполя начались в конце февраля, почти сразу после объявления президентом Владимиром Путиным о спецоперации на Украине. Штурм города начался в конце марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об установлении контроля над Мариуполем, однако украинские военные все еще держали оборону на территории комбината, размер промзоны составляет около 1/15 от общей территории города.

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Минобороны России требовало от украинских военных с «Азовстали» сдаться, в Киеве предлагали обменять их на пленных российских военнослужащих. Как рассказывал украинский лидер Владимир Зеленский, большое число летчиков погибло во время попыток прорваться к комбинату, чтобы доставить продовольствие, лекарства, или вывезти тяжелораненых. Затем ВСУ дали сигнал военным, что они могут выйти и сохранить свою жизнь, сказал Зеленский.

Военные начали покидать «Азовсталь» в середине мая, тяжелораненых бойцов доставили в больницы подконтрольных ДНР городов. Шойгу вечером 20 мая доложил, что промзону покинули более 2,4 тыс. украинских военных, а российские силы установили полный контроль над Мариуполем, в том числе — над «Азовсталью».

Более 60% домов в Мариуполе подлежат сносу, гласят предварительные результаты работы специалистов, говорил в середе мая Пушилин. Он при этом пообещал, что город будет восстановлен полностью, в связи с чем предстоит «стройка беспрецедентного масштаба».



