В Петербурге предложили отправить в Мариуполь старые городские автобусы

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Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил отправить в помощь Мариуполю старые городские автобусы. Об этом он рассказал журналистам, передает издание «Фонтанка».

«У нас высвобождается техника от транспортной реформы. Мы могли бы отправить ее туда (в Мариуполь. — РБК)», — сказал он.

Бельский также сообщил, что власти города создадут рабочую группу, которая займется этим вопросом.

24 мая стало известно, что Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Такое решение приняли петербургский губернатор Александр Беглов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и назначенный властями ДНР глава мариупольской администрации Константин Иващенко.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. Штурм начался 21 марта, а спустя месяц российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города. Владимир Путин в ответ поручил блокировать комбинат «Азовсталь», на котором оставались украинские военные. 20 мая Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя и завода «Азовсталь».

После того как стало известно о соглашении между двумя городами, власти Мариуполя составили список техники, которую хотят получить от Петербурга. «Нам нужно не менее 30 мусоровозов, 60 автобусов, 60 троллейбусов, 20 трамваев, 240 км троллей троллейбусных и 110 км троллей трамвайных. Фронтальных погрузчиков где-то 16 штук. Самосвалов примерно 20. Нам нужны 25-тонные краны, 8 штук. Тракторов со щетками 12 штук и еще 12 тракторов с прицепами. Нам нужно 190-х аккумуляторов 50–60 штук, 90-х аккумуляторов 120 штук», — заявил назначенный руководителем администрации Мариуполя депутат от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Иващенко.

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В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили о создании штаба по координации проектов возрождения Мариуполя. «В первую очередь Петербург будет помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. Это прежде всего подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году школы, детские сады, поликлиники. Наша рабочая группа определит необходимый объем работы», — заявил Беглов.

После взятия города 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения», говорил Иващенко. Город покинули 200 тыс. человек, остались в нем как минимум 300 тыс. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его словам, не подлежит.