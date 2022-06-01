Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 16:33
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 17:10
Не опускайтесь до попрошайничества: пять ошибок при найме продажника Pro, 17:05
Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии Политика, 17:01
Экс-кандидат в президенты и ректор РУДН снова проиграли выборы в РАН Общество, 16:59
В Петербурге предложили отправить в Мариуполь старые городские автобусы Политика, 16:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:54
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе Общество, 16:47
Лавров увидел разумную позицию США по поставкам оружия Украине Политика, 16:46
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 16:44
Минстрой предложил включить в реестр недвижимости данные о соцнайме Недвижимость, 16:43
Комитет Госдумы поддержал проект о контроле за деятельностью иноагентов Политика, 16:41
Моресмо ответила на претензии в организации «Ролан Гаррос» Спорт, 16:36
Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой Донбасса Политика, 16:35
Кремль объяснил ротацией увольнение генералов МВД Политика, 16:33
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

В Петербурге предложили отправить в Мариуполь старые городские автобусы

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил отправить в помощь Мариуполю старые городские автобусы. Об этом он рассказал журналистам, передает издание «Фонтанка».

«У нас высвобождается техника от транспортной реформы. Мы могли бы отправить ее туда (в Мариуполь. — РБК)», — сказал он.

Бельский также сообщил, что власти города создадут рабочую группу, которая займется этим вопросом.

Из Мариуполя в Ростов-на-Дону вывезут почти 3 тыс. т металла
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

24 мая стало известно, что Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Такое решение приняли петербургский губернатор Александр Беглов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и назначенный властями ДНР глава мариупольской администрации Константин Иващенко.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. Штурм начался 21 марта, а спустя месяц российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города. Владимир Путин в ответ поручил блокировать комбинат «Азовсталь», на котором оставались украинские военные. 20 мая Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя и завода «Азовсталь».

После того как стало известно о соглашении между двумя городами, власти Мариуполя составили список техники, которую хотят получить от Петербурга. «Нам нужно не менее 30 мусоровозов, 60 автобусов, 60 троллейбусов, 20 трамваев, 240 км троллей троллейбусных и 110 км троллей трамвайных. Фронтальных погрузчиков где-то 16 штук. Самосвалов примерно 20. Нам нужны 25-тонные краны, 8 штук. Тракторов со щетками 12 штук и еще 12 тракторов с прицепами. Нам нужно 190-х аккумуляторов 50–60 штук, 90-х аккумуляторов 120 штук», — заявил назначенный руководителем администрации Мариуполя депутат от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Иващенко.

Читайте на РБК Pro
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Деньги «выпали»: как кризис изменит рынок венчурных инвестиций в России
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Фото: Luca Iaconelli / Unsplash Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение
Статьи

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили о создании штаба по координации проектов возрождения Мариуполя. «В первую очередь Петербург будет помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. Это прежде всего подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году школы, детские сады, поликлиники. Наша рабочая группа определит необходимый объем работы», — заявил Беглов.

После взятия города 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения», говорил Иващенко. Город покинули 200 тыс. человек, остались в нем как минимум 300 тыс. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его словам, не подлежит.

Теги
Мариуполь Санкт-Петербург города-побратимы Автобусы
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Беглов отправит строителей в Мариуполь для восстановления города
Политика
Пушилин заявил, что часть судов из Мариуполя перейдет под контроль ДНР
Политика
Первое зашедшее в порт Мариуполя после разминирования судно покинуло его
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter