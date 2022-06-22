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Военная операция на Украине ,  
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Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» продолжит работу

Разрушенный после боев комбинат ранее собирались ликвидировать, чтобы построить на его месте парк или жилые дома. Однако Хуснуллин отметил, что «Азовсталь» — это 12 тыс. рабочих мест *
Завод &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе
Завод «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Мариупольский завод «Азовсталь» «останавливать не нужно», сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее власти ДНР сообщали, что разрушенный во время боевых действий завод не будут восстанавливать.

«Для нас важный вопрос — что [будет] с «Азовсталью». Но мы все склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тыс. работающих [на предприятии]», — сказал Хуснуллин.

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Промзона «Азовстали» после перехода Мариуполя под контроль ДНР в апреле оставалась единственной территорией в городе, на которой находились украинские военные. В середине мая они начали сдаваться в плен, и завод также перешел под контроль военных России и ДНР.

В конце мая глава республики Денис Пушилин заявил, что комбинат не позволял Мариуполю стать курортным городом из-за связанных с «Азовсталью» экологических проблем, большинство жителей города не хотели бы его восстановления, несмотря на желание сохранить рабочие места. В числе объектов, которые могли бы появиться на территории комбината, Пушилин называл технопарк, парковую зону, жилой массив. Глава республики отмечал, что все варианты будут рассмотрены «в окончательном виде», после чего мариупольцы примут решение.

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Хуснуллин заявил, что власти видят план по развитию Мариуполя «в перспективе до 2035 года» с количеством жителей порядка 500 тыс. (по данным Минфина Украины на 1 января 2022-го, в городе проживали 425 тыс. человек). Он отметил, что мастер-план пока разрабатывается, его планируется опубликовать в течение месяца.

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Вице-премьер рассказал, что изучается возможность дополнительного усиления мощностей порта Мариуполя, развития туризма и рекреационных зон в городе, также власти смотрят, какие виды бизнеса можно развить на его территории. Хуснуллин указал, что затраты на работы по восстановлению «пока сложно оценить, но они достаточно большие».

К текущему моменту, по словам вице-премьера, уже обследованы почти все здания в городе, по каждому принимают решение, ремонтировать его или сносить. В Мариуполе уже ведется строительство новых объектов — больницы и жилых домов, добавил Хуснуллин.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Азовсталь Марат Хуснуллин Мариуполь

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