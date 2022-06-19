Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Генсек НАТО заявил о подготовке к затяжному конфликту на Украине Политика, 04:51
Советник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом Политика, 04:17
В Луганской ОВА заявили, что мирные жители «отказались выходить с «Азота» Политика, 03:59
Дегтярев исключил строительство метро в Хабаровском крае Экономика, 03:55
Минобороны заявило об эвакуации почти 310 тыс. детей с Украины в Россию Политика, 03:32
Авиалесоохрана сообщила о 38 тыс. га лесных пожаров Общество, 02:54
Глава Eni счел, что Италия сможет пережить зиму без российского газа Экономика, 02:27
Жаров допустил сокращение числа телеканалов в России Технологии и медиа, 02:22
Офис Зеленского начал работу над вывозом сельхоз товаров из портов Одессы Политика, 01:32
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о сдаче в плен командования «Айдара» Политика, 01:05
Биткоин опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года Финансы, 00:51
Рогозин обвинил Boeing и SpaceX в передаче данных для наведения ракет ВСУ Политика, 00:23
Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине Политика, 00:12
Глава ФАС заявил об отсутствии сговора владельцев вагонов Бизнес, 00:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

В Луганской ОВА заявили, что мирные жители «отказались выходить с «Азота»

Мирные жители Северодонецка «отказались покидать помещения химического комбината «Азот», сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, передает УНИАН.

Минобороны России сообщало, что ВСУ используют мирных жителей в качестве «живого щита» и не позволяют им выйти. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял о срыве гуманитарного коридора 15 и 16 июня. По его словам, украинские военные «потеряли возможность отхода и блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит».

«Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — сказал Гайдай. По его словам, на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

«Азот» после «Азовстали»: повторится ли сценарий с осадой в Северодонецке
Политика
Фото:Reuters

Завод «Азот» — крупнейшее химическое производство Украины и всей Европы. Он выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала военной операции России предприятие было крупнейшим работодателем в регионе, на нем работали 6,7 тыс. человек.

Судя по спутниковым снимкам, территория «Азота» занимает почти половину города. Благодаря тому, что завод был построен во времена СССР, в нем есть большие подземные цеха и бункеры на случай технических катастроф или ядерной войны, которые выдерживают мощные авиаудары, рассказывал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Российские войска и силы ЛНР взяли Северодонецк под контроль 28 мая, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, в начале июня доложил об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные. На территории «Азота» оставались около 300–400 украинских военных и порядка 500 мирных жителей в бомбоубежищах, сообщал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

13 июня Гайдай заявил, что военные действия не позволяют провести массовую эвакуацию и привезти гуманитарную помощь. При этом он отмечал, что администрация пытается договориться о коридоре для вывоза людей с гарантиями безопасности через вице-премьера Ирину Верещук.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе
Статьи
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции

На следующий день Министерство обороны России уведомило о том, что Украина попросила российских военных организовать гуманитарный коридор с химзавода «Азот» в подконтрольный ей Лисичанск. Российское оборонное ведомство сообщило, что безопасных путей для эвакуации в этом направлении нет и предложило вывезти мирных жителей в Сватово, подконтрольное ЛНР, во время режима тишины 15 июня.

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу говорил, что тысячи жителей Северодонецка остались без воды, у них заканчиваются продукты питания и медикаменты, передавала Би-би-си. ООН пытается помочь мирным гражданам, но не может получить гарантии безопасного доступа к городу из-за боевых действий.

Теги
«Азот» Завод эвакуация Северодонецк Украина

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Минобороны заявило об эвакуации почти 310 тыс. детей с Украины в Россию
Политика
«Азот» после «Азовстали»: повторится ли сценарий с осадой в Северодонецке
Политика
В ЛНР обвинили украинскую сторону в срыве работы гумкоридора с «Азота»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter