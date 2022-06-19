В Луганской ОВА заявили, что мирные жители «отказались выходить с «Азота»

Мирные жители Северодонецка «отказались покидать помещения химического комбината «Азот», сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, передает УНИАН.

Минобороны России сообщало, что ВСУ используют мирных жителей в качестве «живого щита» и не позволяют им выйти. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял о срыве гуманитарного коридора 15 и 16 июня. По его словам, украинские военные «потеряли возможность отхода и блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит».

«Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — сказал Гайдай. По его словам, на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

Завод «Азот» — крупнейшее химическое производство Украины и всей Европы. Он выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала военной операции России предприятие было крупнейшим работодателем в регионе, на нем работали 6,7 тыс. человек. Судя по спутниковым снимкам, территория «Азота» занимает почти половину города. Благодаря тому, что завод был построен во времена СССР, в нем есть большие подземные цеха и бункеры на случай технических катастроф или ядерной войны, которые выдерживают мощные авиаудары, рассказывал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Российские войска и силы ЛНР взяли Северодонецк под контроль 28 мая, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, в начале июня доложил об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные. На территории «Азота» оставались около 300–400 украинских военных и порядка 500 мирных жителей в бомбоубежищах, сообщал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

13 июня Гайдай заявил, что военные действия не позволяют провести массовую эвакуацию и привезти гуманитарную помощь. При этом он отмечал, что администрация пытается договориться о коридоре для вывоза людей с гарантиями безопасности через вице-премьера Ирину Верещук.

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На следующий день Министерство обороны России уведомило о том, что Украина попросила российских военных организовать гуманитарный коридор с химзавода «Азот» в подконтрольный ей Лисичанск. Российское оборонное ведомство сообщило, что безопасных путей для эвакуации в этом направлении нет и предложило вывезти мирных жителей в Сватово, подконтрольное ЛНР, во время режима тишины 15 июня.

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу говорил, что тысячи жителей Северодонецка остались без воды, у них заканчиваются продукты питания и медикаменты, передавала Би-би-си. ООН пытается помочь мирным гражданам, но не может получить гарантии безопасного доступа к городу из-за боевых действий.