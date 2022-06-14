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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о просьбе Украины о гумкоридоре с «Азота» в Лисичанск

Российские военные не смогут выполнить эту просьбу, так как мост в Лисичанск взорван ВСУ и безопасно провести эвакуацию нельзя. Минобороны предложило Киеву прекратить огонь и выпустить жителей с «Азота» в Сватово в ЛНР
Химзавод &laquo;Азот&raquo;
Химзавод «Азот» (Фото: Reuters)

Украинская сторона попросила российских военных организовать гуманитарный коридор с химзавода «Азот» в Северодонецке в подконтрольный ей Лисичанск, однако возможности безопасной эвакуации по этому направлению нет, заявили в российском Минобороны.

«С учетом того, что 13 июня по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным», — заявили в ведомстве.

В Минобороны утверждают, что силы Киева «намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом». Поэтому в российском ведомстве увидели в просьбе открыть коридор попытку вывести из окружения украинские подразделения.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны предложило взамен эвакуировать мирных жителей с «Азота» в Сватово в ЛНР, гарантировав их безопасный вывоз. «Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 08:00 (мск) 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор», — заявили в ведомстве. Российские военные также пообещали сохранить жизнь добровольно сдавшимся украинским солдатам.

Посол ЛНР сообщил о переговорах с украинскими бойцами в Северодонецке
Политика
Родион Мирошник

Накануне, 13 июня, о взрыве последнего моста из Северодонецка в Лисичанск сообщили в Народной милиции ДНР. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что власти народной республики начали переговоры с украинскими военными, находящимися на «Азоте». Он оценил численность украинских сил на предприятии в 300 — 400 человек, мирных граждан — в 500 человек.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Северодонецка под полный контроль 28 мая. Позднее он указывал, что жилой сектор полностью под контролем военных России и ЛНР, украинские силы остались только в промзоне. Информацию подтвердил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Северодонецк был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР (второй город — Лисичанск). Бои в этом районе шли еще в марте.



 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Минобороны гуманитарный коридор Северодонецк «Азот»

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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