Шойгу заявил о взятии Святогорска и жилых кварталов Северодонецка

Глава военного ведомства сообщил о занятии 97% территории ЛНР

Северодонецк (Фото: Александр Река / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о том, что в ходе наступления была занята значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец, сообщает агентство ТАСС.

«Освобождены в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу.

Также, по его словам, полностью заняты жилые кварталы Северодонецка. «Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов», — добавил он.

Министр обороны также рассказал о «развитии наступления на попасненском направлении». «В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской народной республики», — добавил он.

Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал о том, что в Святогорске (этот город расположен к востоку от Славянска) украинские военные взорвали мост. В результате отрезанными от основных сил и снабжения оказались остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.

Читайте на РБК Pro Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro А можно без утечек? Эти ошибки ставят данные клиентов под угрозу А можно без утечек? Эти ошибки ставят данные клиентов под угрозу Инструкции Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Три месяца без привычных соцсетей: как продвигают себя российские бренды Три месяца без привычных соцсетей: как продвигают себя российские бренды Инструкции

«До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним целенаправленно не открывался», — рассказал Конашенков.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник утром 7 июня заявил в своем Telegram-канале, что в Северодонецке украинские формирования «почти выбиты из промзоны и загнаны на предприятие «Азот». Помимо этого они также контролируют городской аэропорт.