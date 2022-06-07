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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о взятии Святогорска и жилых кварталов Северодонецка

Глава военного ведомства сообщил о занятии 97% территории ЛНР
Северодонецк
Северодонецк (Фото: Александр Река / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о том, что в ходе наступления была занята значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец, сообщает агентство ТАСС.

«Освобождены в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу.

Также, по его словам, полностью заняты жилые кварталы Северодонецка. «Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов», — добавил он.

Шойгу заявил о взятии Святогорска и жилых кварталов Северодонецка
Политика
Северодонецк

Министр обороны также рассказал о «развитии наступления на попасненском направлении». «В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской народной республики», — добавил он.

Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал о том, что в Святогорске (этот город расположен к востоку от Славянска) украинские военные взорвали мост. В результате отрезанными от основных сил и снабжения оказались остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.

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«До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним целенаправленно не открывался», — рассказал Конашенков.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник утром 7 июня заявил в своем Telegram-канале, что в Северодонецке украинские формирования «почти выбиты из промзоны и загнаны на предприятие «Азот». Помимо этого они также контролируют городской аэропорт.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Шойгу Украина Донбасс

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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