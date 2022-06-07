Шойгу заявил о взятии Святогорска и жилых кварталов Северодонецка
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о том, что в ходе наступления была занята значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец, сообщает агентство ТАСС.
«Освобождены в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу.
Также, по его словам, полностью заняты жилые кварталы Северодонецка. «Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов», — добавил он.
Министр обороны также рассказал о «развитии наступления на попасненском направлении». «В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской народной республики», — добавил он.
Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал о том, что в Святогорске (этот город расположен к востоку от Славянска) украинские военные взорвали мост. В результате отрезанными от основных сил и снабжения оказались остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.
«До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним целенаправленно не открывался», — рассказал Конашенков.
Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник утром 7 июня заявил в своем Telegram-канале, что в Северодонецке украинские формирования «почти выбиты из промзоны и загнаны на предприятие «Азот». Помимо этого они также контролируют городской аэропорт.