Посол ЛНР сообщил о переговорах с украинскими бойцами в Северодонецке

Родион Мирошник (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Власти Луганской народной республики начали переговоры с украинскими бойцами, которые были заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.

По его словам, на территории завода находятся около 300–400 украинских бойцов, которые расположились возле первой проходной химкомбината, а также около 500 мирных граждан, которые находятся в бомбоубежище завода.

«Боевики пытаются выдвигать требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут», — написал Мирошник.

Украинской стороне предложили выпустить мирных жителей, а также «прекратить сопротивление и сдаться в плен без каких-либо условий», добавил посол.

«Северодонецкое объединение Азот» является крупнейшим химическим предприятием Украины, оно входит в группу OSTCHEM Дмитрия Фирташа. Завод производит жидкий аммиак, аммиачную селитру, уксусную кислоту, метанол.

Северодонецк был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР (второй город — Лисичанск). Бои в этом районе шли еще в марте. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что город взяли под полный контроль. Тогда Кадыров подчеркивал, что угрозы для местных жителей больше нет.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

30 мая официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что военные республики совместно с российскими военнослужащими заняли плацдарм на территории города и «продолжают развивать успех». Через день Кадыров объявил, что «тотальная зачистка» Северодонецка завершена.

4 июня Минобороны сообщило, что некоторые подразделения ВСУ потеряли до 90% личного состава. Спустя три дня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии 97% территории ЛНР. Среди них города Красный Лиман, Святогорск, еще 15 других населенных пунктов, а также жилые кварталы Северодонецка.