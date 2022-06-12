Посол ЛНР в России сообщил о выходе мирных жителей с завода «Азот»
С территории блокированного химзавода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.
«Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — написал он.
По словам Мирошника, украинские военные удерживают несколько зданий у первой проходной, где периодически идут перестрелки.
«У них по-прежнему в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — добавил посол.
В начале мая в российском Минобороны утверждали, что на территории этого предприятия украинские военнослужащие разместили тяжелые вооружения и удерживают в подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей как живой щит. В конце месяца глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк взят под контроль, а позднее объявил о «тотальной зачистке» города.
10 июня Мирошник сообщил, что украинские военные заблокированы на заводе «Азот» и пытаются вступить в контакт с росийскими войсками и силами ЛНР. Позднее он заявил о начале переговоров с блокированными военнослужащими.
На территории предприятия находятся около 300–400 украинских военных, которые расположились возле первой проходной, а также порядка 500 мирных жителей в бомбоубежище, уточнил посол. По его словам, военные «пытаются выдвигать требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск», что неприемлемо. Взамен им предложили освободить мирных жителей и сложить оружие.