Посол ЛНР в России сообщил о выходе мирных жителей с завода «Азот»

По словам Родиона Мирошника, на территории завода могут удерживаться несколько сотен мирных жителей. Граждане выходят через вторую проходную, которая не контролируется украинскими военными

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

С территории блокированного химзавода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.

«Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — написал он.

По словам Мирошника, украинские военные удерживают несколько зданий у первой проходной, где периодически идут перестрелки.

«У них по-прежнему в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — добавил посол.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В начале мая в российском Минобороны утверждали, что на территории этого предприятия украинские военнослужащие разместили тяжелые вооружения и удерживают в подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей как живой щит. В конце месяца глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк взят под контроль, а позднее объявил о «тотальной зачистке» города.

Читайте на РБК Pro Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи Pro Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Инструкции Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции

10 июня Мирошник сообщил, что украинские военные заблокированы на заводе «Азот» и пытаются вступить в контакт с росийскими войсками и силами ЛНР. Позднее он заявил о начале переговоров с блокированными военнослужащими.

На территории предприятия находятся около 300–400 украинских военных, которые расположились возле первой проходной, а также порядка 500 мирных жителей в бомбоубежище, уточнил посол. По его словам, военные «пытаются выдвигать требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск», что неприемлемо. Взамен им предложили освободить мирных жителей и сложить оружие.