Милиция ЛНР обвинила ВСУ в срыве эвакуации мирных жителей с «Азота»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Украинские военные сорвали эвакуацию мирных жителей с химического комбината «Азот» в Северодонецке, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Видео с его комментарием опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По его версии, режим тишины был сорван в одностороннем порядке украинскими военными, так как они «потеряли возможность отхода и блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит».

«Коридор был организован, было организовано оцепление, возможность безопасного выхода с территории города в более безопасные районы, однако противник просто активизировал артиллерийские обстрелы, подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители», — заявил Филипоненко.

Его коллега с позывным «Эколог» добавил, что военные уже сняли оцепление из 80 человек и сказали местным жителям Северодонецка разойтись по подвалам.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что территория Северодонецка, жилые кварталы находятся под контролем пророссийских сил, передает ТАСС. По его словам, подразделения ЛНР зашли на завод, но пока не могут «выбить» украинских военных. По его неточной оценке, на комбинате находятся до 1,5 тыс. военнослужащих Украины.

Российские войска и силы ЛНР взяли Северодонецк под полный контроль 28 мая, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу докладывал об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные.

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10 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что на территории завода находятся около 300–400 украинских военных и порядка 500 мирных жителей в бомбоубежище.

13 июня глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай оценивал число мирных жителей на «Азоте» в 500 человек, в том числе 40 детей, передавал УНИАН. Он называл невозможной массовую эвакуацию и подвоз гуманитарной помощи из-за военных действий, при этом сообщал, что военным удается вывозить по несколько человек в день.

Тогда Гайдай также говорил, что администрация безуспешно пытается договориться о гуманитарном коридоре для вывоза людей с гарантиями безопасности через вице-премьера Ирину Верещук.

Министерство обороны России сообщало, что Украина попросила российских военных организовать гуманитарный коридор с химзавода «Азот» в подконтрольный ей Лисичанск, Однако ведомство не увидело путей для безопасной эвакуации в этом направлении, а взамен предложило вывезти мирных граждан в Сватово, подконтрольное ЛНР, во время режима тишины 15 июня. Накануне милиция ЛНР заявила о срыве работы коридора. Украинская сторона не подтверждала коридоры ни в один из дней.

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу заявил, что тысячи жителей Северодонецка остались без воды, у них заканчиваются продукты питания и медикаменты, передавала Би-би-си. ООН пытается помочь мирным гражданам, но не может получить гарантии безопасного доступа к городу из-за боевых действий.