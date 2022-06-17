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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин анонсировал вывоз зерна из порта Мариуполя

Вывоз зерна из порта Мариуполя начнется через несколько недель, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Интерфакс».

«Процесс подготовки уже начался. Порт заработает с учетом поставок электроэнергии по подводным линиям электропередач и поставок воды», — сказал он.

Из Мариуполя в Ростов-на-Дону вывезут почти 3 тыс. т металла
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Мариуполь стал местом ожесточенных боев в рамках военной операции России на Украине. Силы ДНР взяли под контроль морской порт города 11 апреля, говорил Пушилин.

24 мая Министерство обороны России сообщило, что специалисты разминировали порт и прилегающее к нему побережье Азовского моря. На следующий день ведомство заявило, что порт заработал в обычном режиме.

28 мая в мариупольский порт зашло первое судно «Славутич», которое должно было вывезти 2,7 тыс. т металла в Ростов-на-Дону. Через три дня оно покинуло гавань с 2,5 тыс. т рулонов горячекатаного листа. Судно сопровождали артиллерийские и противодиверсионные катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

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В конце мая и начале июня о вывозе зерна в Россию заявляли пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей, которые полностью или частично находятся под контролем российских военных. Киев обвинял Россию в краже 0,5 млн т зерна. Москва не раз отвергала такие обвинения.

Теги
Мариуполь порт Денис Пушилин зерно

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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