Пушилин анонсировал вывоз зерна из порта Мариуполя

Вывоз зерна из порта Мариуполя начнется через несколько недель, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Интерфакс».

«Процесс подготовки уже начался. Порт заработает с учетом поставок электроэнергии по подводным линиям электропередач и поставок воды», — сказал он.

Мариуполь стал местом ожесточенных боев в рамках военной операции России на Украине. Силы ДНР взяли под контроль морской порт города 11 апреля, говорил Пушилин.

24 мая Министерство обороны России сообщило, что специалисты разминировали порт и прилегающее к нему побережье Азовского моря. На следующий день ведомство заявило, что порт заработал в обычном режиме.

28 мая в мариупольский порт зашло первое судно «Славутич», которое должно было вывезти 2,7 тыс. т металла в Ростов-на-Дону. Через три дня оно покинуло гавань с 2,5 тыс. т рулонов горячекатаного листа. Судно сопровождали артиллерийские и противодиверсионные катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Статьи Pro Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Инструкции Pro Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США Статьи Pro Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки Статьи Pro Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Статьи Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Статьи Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи

В конце мая и начале июня о вывозе зерна в Россию заявляли пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей, которые полностью или частично находятся под контролем российских военных. Киев обвинял Россию в краже 0,5 млн т зерна. Москва не раз отвергала такие обвинения.