Маск заявил сотрудникам Twitter о необходимости «оздоровления» компании

Илон Маск предупредил сотрудников Twitter, что компании необходимо «оздоровиться» и пройти «рационализацию численности персонала», выступая на запланированном собрании сотрудников по видеосвязи, сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Маск намекнул на возможные увольнения и реструктуризацию, указав, что на данный момент затраты компании превышают доходы. Издание пишет об опасениях, что его стиль руководства может вступить в противоречие с более свободной политикой Twitter в отношении рабочего процесса. Так, недавно Маск настоял на том, чтобы сотрудники Tesla появлялись в офисе не менее 40 часов в неделю или находили другого работодателя — в то время, как Twitter во время пандемии коронавируса заверил, что сотрудники могут «работать из дома полный рабочий день вечно», если они того пожелают, отмечает издание. При этом, по словам собеседника газеты, Маск немного смягчил свою позицию, заявив, что отличные сотрудники Twitter могут работать удаленно.

В своем выступлении Маск также заявил о планах увеличить число пользователей соцсети до 1 млрд и выразил мнение, что на платформе должны быть разрешены «довольно возмутительные» публикации, рассказал собеседник издания.

Бизнесмен отметил, что реклама останется важной для увеличения доходов, но он надеется диверсифицировать ее за счет платежей, подписок и платной проверки пользователей. Источник Financial Times, ознакомившийся с документом, рассказал, что в ранней презентации, которой Маск поделился с инвесторами, он указал, что будет стремиться увеличить выручку в пять раз до $24,6 млрд к 2028 году.

Соцсеть сообщила о покупке ее Маском за $44 млрд 25 апреля. В мае бизнесмен написал в Twitter, что сделка не завершится, пока он не получит больше информации о количестве фейковых аккаунтов в социальной сети. Бизнесмен до этого говорил, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы. Телеканал CNBC отмечал, что некоторые аналитики оценили этот шаг тактикой переговоров, чтобы завершить приобретение по более низкой цене.

После появления отчета о работе Twitter, в котором говорилось, что около 5% аккаунтов в этой соцсети являются фейковыми или используются для спама, Маск заявил о приостановке сделки. Он не согласился с такими оценками и, проведя собственный тест, подсчитал, что фальшивые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей. Компания обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении.

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17 мая Маск предупредил, что не закроет сделку, пока Twitter не предоставит отчет, согласно которому число фейковых аккаунтов действительно не превышает 5%. В начале июня бизнесмен обвинил руководство Twitter в препятствовании предоставления ему данных о фейковых аккаунтах на платформе и пригрозил отказаться от завершения сделки. Позднее газета The Washington Post писала, что в Twitter планируют предоставить Маску доступ к внутренней информации.