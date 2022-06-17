Маск заявил сотрудникам Twitter о необходимости «оздоровления» компании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 16 июн, 15:55
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 07:16
Песков отказался считать ситуацию с ценами и зерном ответом России Политика, 06:57
Двое человек погибли при стрельбе в церкви в Алабаме Общество, 06:55
Шадаев подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов Политика, 06:48
Дерматологи объяснили, кому стоит опасаться аллергии на солнце Общество, 06:30
Маск заявил сотрудникам Twitter о необходимости «оздоровления» компании Бизнес, 06:26
Молодые бизнесмены — РБК: «Старые схемы не работают, а новых еще нет» Бизнес, 06:01
Кравцов сообщил о планах насчет ЕГЭ на фоне отказа от Болонской системы Политика, 05:51
Глава СНБО сообщил о проверке готовности войск из-за Белоруссии Политика, 05:40
Когда и на какие российские машины пересаживали чиновников. Хроника Авто, 05:00
Минюст США сообщил о ликвидации российской хакерской сети Технологии и медиа, 04:53
Байден заявил, что вводил санкции как главнокомандующий, а не политик Политика, 04:34
Шольц исключил снятие санкций с Москвы без соглашения с Киевом Политика, 04:05
Больше половины мужчин в России готовы уйти в декрет Общество, 04:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Бизнес ,  
0 

Маск заявил сотрудникам Twitter о необходимости «оздоровления» компании

Илон Маск предупредил сотрудников Twitter, что компании необходимо «оздоровиться» и пройти «рационализацию численности персонала», выступая на запланированном собрании сотрудников по видеосвязи, сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Маск намекнул на возможные увольнения и реструктуризацию, указав, что на данный момент затраты компании превышают доходы. Издание пишет об опасениях, что его стиль руководства может вступить в противоречие с более свободной политикой Twitter в отношении рабочего процесса. Так, недавно Маск настоял на том, чтобы сотрудники Tesla появлялись в офисе не менее 40 часов в неделю или находили другого работодателя — в то время, как Twitter во время пандемии коронавируса заверил, что сотрудники могут «работать из дома полный рабочий день вечно», если они того пожелают, отмечает издание. При этом, по словам собеседника газеты, Маск немного смягчил свою позицию, заявив, что отличные сотрудники Twitter могут работать удаленно.

В своем выступлении Маск также заявил о планах увеличить число пользователей соцсети до 1 млрд и выразил мнение, что на платформе должны быть разрешены «довольно возмутительные» публикации, рассказал собеседник издания.

Маск обвинил Twitter в сокрытии от него данных о фейковых аккаунтах
Технологии и медиа
Илон Маск

Бизнесмен отметил, что реклама останется важной для увеличения доходов, но он надеется диверсифицировать ее за счет платежей, подписок и платной проверки пользователей. Источник Financial Times, ознакомившийся с документом, рассказал, что в ранней презентации, которой Маск поделился с инвесторами, он указал, что будет стремиться увеличить выручку в пять раз до $24,6 млрд к 2028 году.

Соцсеть сообщила о покупке ее Маском за $44 млрд 25 апреля. В мае бизнесмен написал в Twitter, что сделка не завершится, пока он не получит больше информации о количестве фейковых аккаунтов в социальной сети. Бизнесмен до этого говорил, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы. Телеканал CNBC отмечал, что некоторые аналитики оценили этот шаг тактикой переговоров, чтобы завершить приобретение по более низкой цене.

После появления отчета о работе Twitter, в котором говорилось, что около 5% аккаунтов в этой соцсети являются фейковыми или используются для спама, Маск заявил о приостановке сделки. Он не согласился с такими оценками и, проведя собственный тест, подсчитал, что фальшивые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей. Компания обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Шесть мифов, которые мешают вам высыпаться
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции

17 мая Маск предупредил, что не закроет сделку, пока Twitter не предоставит отчет, согласно которому число фейковых аккаунтов действительно не превышает 5%. В начале июня бизнесмен обвинил руководство Twitter в препятствовании предоставления ему данных о фейковых аккаунтах на платформе и пригрозил отказаться от завершения сделки. Позднее газета The Washington Post писала, что в Twitter планируют предоставить Маску доступ к внутренней информации.

Теги
Илон Маск Twitter

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Маск исключил покупку Twitter до получения отчета о числе страниц-фейков
Технологии и медиа
New York Post узнала о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter
Бизнес
WP узнала о планах Twitter предоставить Маску данные о фейковых аккаунтах
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter