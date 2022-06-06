Маск обвинил Twitter в сокрытии от него данных о фейковых аккаунтах

Миллиардер считает, что ИT-гигант препятствует его ознакомлению с информацией о существовавших в соцсети фальшивых учетных записях. Ранее Маск приостановил сделку по покупке Twitter до получения всех данных о фейковых страницах

Илон Маск (Фото: Matt Rourke / AP)

Бизнесмен, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил руководство Twitter в препятствовании предоставлению ему информации о фальшивых аккаунтах в соцсети. Об этом сообщает телеканал CNBC, опубликовавший письмо адвоката предпринимателя Майка Ринглера, направленного в компанию.

«Маск имеет право запросить, а Twitter обязан предоставить информацию и данные, в частности, для любой разумной деловой цели, связанной с осуществлением сделки. <...> В настоящее время Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять обязательства по соглашению о сделке, что вызывает дополнительные подозрения», — говорится в письме.

Действия компании Ринглер называет «сопротивлением и воспрепятствованием» реализации права Маска на получение информации и расценивает действия Twitter как «явное и существенное нарушение» условий сделки.

«Маск оставляет за собой <...> право не совершать сделку и право расторгнуть соглашение», — указывается в письме.

После публикации этого письма акции Twitter упали на 5,4%, до $37,98 за одну штуку, на старте торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. По состоянию на 17:34 мск бумаги Twitter теряли 4% и торговались на уровне $38,6 за акцию.

Twitter — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, фото и видео, начавшая работу в 2006 году. В 2013-м компания вышла на IPO. По данным портала Statista.com на январь, больше всего пользователей Twitter в США (76,2 млн), Японии (58,9 млн), Индии (23,6 млн), Бразилии (19 млн), Индонезии (18,4 млн) и Великобритании (18,4 млн). Основную прибыль соцсети приносит реклама, которую показывают пользователям. По итогам первого квартала выручка Twitter выросла на 16%, до $1,2 млрд, по сравнению с $1,04 млрд годом ранее. Доходы от рекламы повысились на 23% и достигли $1,1 млрд. Чистая прибыль увеличилась в 7,5 раза и составила $513 млн. Число монетизируемых ежедневных активных пользователей (mDAU) по сравнению с прошлым годом выросло на 15,9% и на конец первого квартала достигло 229 млн человек.

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Соцсеть сообщила о покупке ее Маском за $44 млрд 25 апреля. В мае бизнесмен написал в Twitter, что сделка не завершится, пока он не получит больше информации о количестве фейковых аккаунтов в социальной сети. Ранее Маск заявлял, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы. Телеканал CNBC отмечал, что некоторые аналитики оценили этот шаг тактикой переговоров, чтобы завершить приобретение по более низкой цене.

2 мая агентство Reuters сообщило, что компания Twitter опубликовала отчет о работе в первом квартале, в котором говорилось, что фальшивые или спам-аккаунты в соцсети составляли менее 5% ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». Всего, по данным за этот период, у соцсети было 229 млн пользователей, кому показывалась реклама. Генеральный директор Twitter Параг Агравал тогда заявил, что количество поддельных аккаунтов составляет менее 5%.

Маск с такими оценками не согласился и вознамерился провести собственный тест, чтобы определить количество поддельных аккаунтов. Через выбор 100 случайных учетных записей он подсчитал, что фальшивые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей. В Twitter пока не смогли доказать, что фальшивые аккаунты составляют менее 5% пользователей соцсети. При этом бизнесмен заявил, что компания обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении из-за инициированной проверки.

17 мая Маск заявил, что не закроет сделку по покупке социальной сети Twitter до тех пор, пока генеральный директор платформы Джек Дорси не предоставит отчет, что количество фейковых аккаунтов на ней действительно не превышает 5%.

Ожидается, что сделка по покупке Маском Twitter будет закрыта в этом году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов.