Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 15:51
Акции Amazon выросли на 5% в первый день после сплита Инвестиции, 18:44
Маск обвинил Twitter в сокрытии от него данных о фейковых аккаунтах Технологии и медиа, 18:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:39
Дзагоев назвал безрезультатной работу главного тренера ЦСКА Березуцкого Спорт, 18:38
В Совбезе назвали развал СНГ долгосрочной целью Запада Политика, 18:30
Путин наградил Третьяка орденом Александра Невского Спорт, 18:26
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 18:22
Умер космонавт и дважды Герой СССР Валерий Рюмин Общество, 18:03
СНБО Украины отказался считать трагедией «временную потерю территорий» Политика, 18:03
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID Спорт, 18:00
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 17:57
Семьям погибших на Украине и в Сирии росгвардейцев выплатят ₽5 млн Политика, 17:57
Как не выгореть менеджеру по продажам Pro, 17:52
Радимов призвал «Спартак» не искать причины неудач команды на стороне Спорт, 17:49
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Технологии и медиа ,  
0 

Маск обвинил Twitter в сокрытии от него данных о фейковых аккаунтах

Миллиардер считает, что ИT-гигант препятствует его ознакомлению с информацией о существовавших в соцсети фальшивых учетных записях. Ранее Маск приостановил сделку по покупке Twitter до получения всех данных о фейковых страницах
Twitter TWTR $39,03 -2,47% Купить
Tesla TSLA $712,27 +1,55% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Matt Rourke / AP)

Бизнесмен, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил руководство Twitter в препятствовании предоставлению ему информации о фальшивых аккаунтах в соцсети. Об этом сообщает телеканал CNBC, опубликовавший письмо адвоката предпринимателя Майка Ринглера, направленного в компанию.

«Маск имеет право запросить, а Twitter обязан предоставить информацию и данные, в частности, для любой разумной деловой цели, связанной с осуществлением сделки. <...> В настоящее время Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять обязательства по соглашению о сделке, что вызывает дополнительные подозрения», — говорится в письме.

Twitter заплатит $150 млн штрафа из-за разглашения данных пользователей
Технологии и медиа
Фото: Roberto Casimiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Действия компании Ринглер называет «сопротивлением и воспрепятствованием» реализации права Маска на получение информации и расценивает действия Twitter как «явное и существенное нарушение» условий сделки.

«Маск оставляет за собой <...> право не совершать сделку и право расторгнуть соглашение», — указывается в письме.

После публикации этого письма акции Twitter упали на 5,4%, до $37,98 за одну штуку, на старте торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. По состоянию на 17:34 мск бумаги Twitter теряли 4% и торговались на уровне $38,6 за акцию.

Twitter — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, фото и видео, начавшая работу в 2006 году. В 2013-м компания вышла на IPO. По данным портала Statista.com на январь, больше всего пользователей Twitter в США (76,2 млн), Японии (58,9 млн), Индии (23,6 млн), Бразилии (19 млн), Индонезии (18,4 млн) и Великобритании (18,4 млн).

Основную прибыль соцсети приносит реклама, которую показывают пользователям. По итогам первого квартала выручка Twitter выросла на 16%, до $1,2 млрд, по сравнению с $1,04 млрд годом ранее. Доходы от рекламы повысились на 23% и достигли $1,1 млрд. Чистая прибыль увеличилась в 7,5 раза и составила $513 млн. Число монетизируемых ежедневных активных пользователей (mDAU) по сравнению с прошлым годом выросло на 15,9% и на конец первого квартала достигло 229 млн человек.

Читайте на РБК Pro
Pro
Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить
Статьи
Pro
Фото: Andres Kudacki / AP Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции

Соцсеть сообщила о покупке ее Маском за $44 млрд 25 апреля. В мае бизнесмен написал в Twitter, что сделка не завершится, пока он не получит больше информации о количестве фейковых аккаунтов в социальной сети. Ранее Маск заявлял, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы. Телеканал CNBC отмечал, что некоторые аналитики оценили этот шаг тактикой переговоров, чтобы завершить приобретение по более низкой цене.

2 мая агентство Reuters сообщило, что компания Twitter опубликовала отчет о работе в первом квартале, в котором говорилось, что фальшивые или спам-аккаунты в соцсети составляли менее 5% ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». Всего, по данным за этот период, у соцсети было 229 млн пользователей, кому показывалась реклама. Генеральный директор Twitter Параг Агравал тогда заявил, что количество поддельных аккаунтов составляет менее 5%.

Маск с такими оценками не согласился и вознамерился провести собственный тест, чтобы определить количество поддельных аккаунтов. Через выбор 100 случайных учетных записей он подсчитал, что фальшивые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей. В Twitter пока не смогли доказать, что фальшивые аккаунты составляют менее 5% пользователей соцсети. При этом бизнесмен заявил, что компания обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении из-за инициированной проверки.

New York Post узнала о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter
Бизнес
Фото:Win McNamee / Getty Images

17 мая Маск заявил, что не закроет сделку по покупке социальной сети Twitter до тех пор, пока генеральный директор платформы Джек Дорси не предоставит отчет, что количество фейковых аккаунтов на ней действительно не превышает 5%.

Ожидается, что сделка по покупке Маском Twitter будет закрыта в этом году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Илон Маск Twitter Акции аккаунты фейк сокрытие обвинения
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Маск потерял $17 млрд после сообщения о возможных увольнениях в Tesla
Бизнес
Reuters узнал об «очень плохом предчувствии» Маска насчет экономики
Экономика
Трамп отказался вернуться в Twitter после предложения Маска
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter