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Технологии и медиа ,  
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Маск исключил покупку Twitter до получения отчета о числе страниц-фейков

Вчера генеральный директор Twitter Джек Дорси отказался подтвердить, что число фейковых аккаунтов в соцсети не превышает 5%. Пока он не сделает этого, сделка не будет закрыта, сказал Маск. По его данным, их число достигает 20%
Twitter TWTR $37,19 -0,67% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не закроет сделку по покупке социальной сети Twitter до тех пор, пока генеральный директор платформы не предоставит отчет о том, что количество фейковых аккаунтов на ней не превышает 5%, сообщил бизнесмен в своем Twitter.

«Вчера гендиректор Twitter публично отказался предоставить доказательства [того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет] менее 5%. Эта сделка не может сдвинуться с мертвой точки, пока он этого не сделает», — написал Маск в ответ на публикацию портала Teslarati.

Маск утверждает, что сейчас число фальшивых аккаунтов в соцсети достигает 20%.

Маск проверит 100 случайных аккаунтов в Twitter на подлинность
Технологии и медиа

В начале апреля Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2%, став одним из крупнейших акционеров. В конце месяца он сообщил, что собирается выкупить соцсеть целиком и удалить оттуда спам-ботов.

Предприниматель оценил Twitter в $44 млрд. В проекте соглашения говорилось, что акционеры соцсети должны получить по $54,20 за каждую обыкновенную акцию. После покупки компания должна стать частной.

Ожидалось, что сделку закроют в 2022 году, если ее одобрят акционеры, а регуляторы предоставят соответствующие разрешения. По данным источников CNBC, Маск собирался стать генеральным директором Twitter на несколько месяцев после покупки компании.

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Однако 13 мая предприниматель сообщил, что процедуру покупки соцсети приостановили. Он уточнил, что сделку возобновят, когда компания предоставит отчеты и подтвердит, что количество фейков в социальной сети не превышает 5%.

2 мая агентство Reuters сообщило о публикации Twitter Inc. отчетности о работе в первом квартале 2022 года. Общее количество фейковых и спам-аккаунтов составляло менее 5% ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей», следовало из документа. Всего, по данным за тот же период, в соцсети были зарегистрированы 229 млн пользователей, которым показывали рекламу.

14 мая Маск заявил, что собирается проверить 100 случайных аккаунтов Twitter на подлинность. «Чтобы выяснить это, моя команда проведет случайную выборку из 100 подписчиков Twitter. Я предлагаю другим повторить тот же процесс и посмотреть, что они обнаружат», — написал он в социальной сети.

Через день Маск сообщил, что компания обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении из-за проверки учетных записей.

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Теги
Татьяна Зыкина
Илон Маск Twitter покупка фейк
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