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WP узнала о планах Twitter предоставить Маску данные о фейковых аккаунтах

Маску предоставят доступ к информации, который он требовал, намерившись выяснить количество фейковых аккаунтов в Twitter, сообщили источники The Washington Post. В соцсети настаивают, что таких не больше 5%, Маск уверен в 20%
Twitter TWTR $40,32 Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Руководство Twitter намерено выполнить требование миллиардера Илона Маска, предоставив ему доступ к внутренней информации, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет о массиве данных, который включает в себя полную информацию о всех опубликованных твитах — всего в социальной сети ежедневно размещаются более 500 млн публикаций. К этой базе данных уже имеют доступ около 20 компаний на платной основе, массив содержит записи твитов в режиме реального времени, информацию об учетных записях и устройствах, с которых они публикуются.

Как заявил 6 июня представитель Twitter Скотт Бисанг, соцсеть намерена обмениваться информацией с миллиардером с целью завершения сделки. «Мы считаем, что это соглашение отвечает интересам всех акционеров. Мы намерены закрыть сделку и обеспечить исполнение соглашения о слиянии по согласованной цене и на согласованных условиях», — заявил он.

Маск обвинил Twitter в сокрытии от него данных о фейковых аккаунтах
Технологии и медиа
Илон Маск

Этот шаг может уладить конфликт между Twitter и Маском. Бизнесмен в начале июня обвинил руководство Twitter в препятствовании предоставления ему данных о фейковых аккаунтах на платформе, из-за чего грозит отказаться от завершения сделки на $44 млрд по покупке Twitter.

Адвокат миллиардера Майк Ринглер подчеркнул, что Маск вправе запросить, а Twitter обязан предоставить ему данные. «В настоящее время Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять обязательства по соглашению о сделке, что вызывает дополнительные подозрения», — сказал юрист. Адвокат предупредил, что действия руководства Twitter расцениваются как «явное и существенное нарушение» условий сделки, отметив право Маска «не совершать сделку» и расторгнуть соглашение сторон.

Twitter заплатит $150 млн штрафа из-за разглашения данных пользователей
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Фото: Roberto Casimiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Под данным Reuters, в отчете Twitter от 2 мая говорилось, что поддельные или спам-аккаунты составляли менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». За этот период в социальной сети было 229 млн пользователей, которым показывалась реклама.

Маск, однако, решил провести собственный тест, чтобы выяснить количество фальшивых учетных записей. Выбрав сто случайных аккаунтов, он пришел к выводу, что фейковые учетные записи составляют не менее 20% от всех пользователей. Бизнесмен также указал, что в Twitter обвинили его в нарушении соглашения о неразглашении из-за начатой проверки.

В середине мая миллиардер предупредил, что не закроет сделку, пока Twitter не предоставит отчет, согласно которому число фейковых аккаунтов действительно не превышает 5%.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Twitter Илон Маск фейк
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