Глава СНБО сообщил о проверке готовности войск из-за Белоруссии

В четырех областях Украины следят за боеготовностью военных из-за возможной угрозы со стороны Белоруссии, заявил глава Совета нацбезопасности страны Алексей Данилов в эфире телеканала NTA.

По его словам, на прошедшем заседании ставки верховного главнокомандующего Украины обсуждалось обстановка на белорусском направлении.

«Буквально вчера состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего Украины. <...> На этот раз давали оценки все органы и службы, которые касаются Белорусского направления. Они рассказали, в каком состоянии сейчас находится белорусское войско, сколько там военных Российской Федерации, какие у них планы», — рассказал Данилов.

Он отметил, что ставка работала по этому поводу долго и эффективно, этот вопрос находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

С Белоруссией граничат Волынская, Житомирская, Киевская, Ровенская и Черниговская области.

4 мая в белорусских войсках началась внезапная проверка сил реагирования «с целью оценки готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». В белорусском Минобороны заверяли, что она не несет никакой угрозы для европейских стран.

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Второй этап этих учений стартовал спустя шесть дней, третий — 23 мая. В начале июня белорусское Минобороны сообщало, что третий этап учений еще идет. Военные к тому моменту завершили выполнение задач на операционных направлениях и начали отрабатывать переброску на большие расстояния и создание группировки на одном из тактических направлений.

Начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что силы специальных операций развернуты на трех направлениях из-за учений НАТО на территории европейских стран и украинской военной группировки на южном направлении.

По словам министра обороны Виктора Хренина, проверка является «адекватной реакцией» на военные учения НАТО в Европе. Президент Александр Лукашенко говорил, что смысл проверки заключается в том, «чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны», заверив до этого, что «на Западе могут спать спокойно».

14 июня Минобороны Белоруссии объявило двухдневные командно-штабные учения, в которых примут участие воинские части, органы военного управления и организации тылового обеспечения.