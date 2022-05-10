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В Белоруссии объявили о начале второго этапа внезапной проверки войск

Президент Александр Лукашенко назвал смыслом проверки неожиданное выдвижение сил «на случай войны»
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии начался второй этап внезапной проверки сил реагирования, сообщил министр обороны Виктор Хренин, передало БелТА.

По его словам, проверка запланирована как «адекватная реакция» на военные учения Defender Europe на территории стран НАТО в Европе.

«Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — пояснил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа заявил, что смысл внезапной проверки сил состоит в том, «чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны». По словам Лукашенко, внезапная проверка показывает, что белорусские Вооруженные силы «работают неплохо». Он подчеркнул, что сделанная около десяти лет назад ставка на повышение мобильности войск оправдала себя.

Белорусский президент также отметил, что у границ страны возросло число военных НАТО. «Было 3 тыс., а сейчас под 40 тыс. человек у наших границ, и проводят масштабные учения», — отметил Лукашенко.

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4 мая Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки готовности сил реагирования, в ходе которой воинские части и подразделения будут приводиться в боевую готовность, совершать марши и выполнять учебно-боевые задачи. В учениях также участвует «значительное количество военной техники», заявили в ведомстве, заверив, что маневры «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности». Позднее Лукашенко заявил, что «Запад может спать спокойно».

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С 1 по 26 мая на территории Польши и еще восьми стран пройдут военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 (воздушно-десантные войска), говорили до этого в польском Минобороны. Всего в них примут участие 18 тыс. военнослужащих более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники на территории Польши. В учениях будут участвовать военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

В Минобороны Польши подчеркнули, что Defender Europe и Swift Response были запланированы в 2021 году. Это оборонительные учения, которые «не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе»утверждают в ведомстве.

В конце апреля газета The Guardian писала, что Британия отправит около 8 тыс. военных на учения в Восточную Европу. Маневры пройдут летом и станут одними из самых крупных со времен холодной войны. Их цель — отработка борьбы с «российской агрессией».

По данным издания, учения планируются в Европе — от Финляндии до Северной Македонии, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил (этот альянс был создан в 2014 году, в нем участвуют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция).


 

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Полина Мартынова
Белоруссия внезапная проверка боеготовность Александр Лукашенко
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