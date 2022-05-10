Белоруссия развернула силы специальных операций на трех направлениях

Белоруссия проверяет готовность войск из-за ряда учений на территории европейских стран НАТО и украинской группировки военных, которая находится на южном направлении

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Белоруссия видит угрозу в группировке украинских военных, которая создана на южном направлении. Об этом заявил начальник Генерального штаба страны Виктор Гулевич, передает БелТА.

«На Южном операционном направлении созданная вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси», — сказал Гулевич, объясняя второй этап внезапной проверки сил реагирования.

Он указал на то, что в Восточной и Юго-Восточной Европе проводятся учения Defender Europe (в переводе с англ. «Защитник Европы». — РБК), где должны задействовать до 20 тыс. человек и большое количество техники. Вместе с этим еще семь учений идут на территории стран, граничащих с Белоруссией. На них военные отрабатывают применение разведывательно-диверсионных сил, сил специальных операций и высадку десанта. По словам Гулевича, это явно не говорит о «миролюбивой направленности» учений.

В то же время США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие, сказал начальник Генштаба. По его данным, группировка войск около границы Белоруссии за последние полгода выросла более чем в два раза, в акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки с крылатыми ракетами морского воздушного базирования. При этом в Польше и странах Балтии увеличились авиационные силы.

Гулевич рассказал, что из-за перечисленных действий Белоруссия выдвинула батальонные тактические группы на западное и северо-западное направления. Их усилят подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, с 10 мая в республике проходит проверка двух районов территориальной обороны. Подразделения территориальных войск будут охранять важные объекты.

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Министерство обороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки войск 4 мая. Воинские части и подразделения должны были прийти в боевую готовность, совершать марши и выполнять учебно-боевые задачи. Тогда ведомство заявляло, что маневры не угрожают ни европейскому сообществу в целом, ни соседним странам.

10 мая министр обороны Виктор Хренин сообщил о начале второго этапа внезапной проверки. Он назвал ее «адекватной реакцией» на военные учения Defender Europe. Президент республики Александр Лукашенко отметил, что проверка нужна для того, чтобы «неожиданно вывести части на случай войны».

