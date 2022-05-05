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Лукашенко заявил об отсутствии угрозы Западу из-за учений в Белоруссии

Александр Лукашенко: учения в Белоруссии никому не угрожают, Запад может спать спокойно
Белоруссия начала проверку своих сил быстрого реагирования 4 мая. Президент Александр Лукашенко заверил, что страна, проверяя готовность войск, никому не угрожает и не собирается этого делать
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Проверка сил быстрого реагирования белорусской армии не несет никому угрозы, на Западе «могут спать спокойно», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству The Associated Press.

«Мы никому не угрожаем, не собираемся угрожать и не будем этого делать. Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязывать здесь какой-то конфликт, какую-то войну <...> абсолютно не в интересах белорусского государства. Так что Запад может спать спокойно», — сказал белорусский президент.

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О начале внезапной проверки готовности сил реагирования сообщило 4 мая министерство обороны Белоруссии. При проверке воинские части и подразделения будут приводиться в боевую готовность, совершать марши и выполнять учебно-боевые задачи. Тогда же белорусское Минобороны заявило, что «проводимые мероприятия <...> не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

В Белоруссии также заявили об участии в проверке «значительного количества военной техники», на опубликованных Минобороны фото видна двигающаяся по дорогам бронетехника, в том числе БТР и БМП.

В прошлый раз учения в Белорусии проводились с 10 по 20 февраля, они были совместными российско-белорусскими и назывались «Союзная решимость-2022». Тогда в Минобороны России заявляли, что учения проводились «в рамках проверки сил реагирования Союзного государства».

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Ранним утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Минобороны заявило, что при ее проведении военные не наносят ударов по гражданским объектам. На Украине заявили, что Россия проводит спецоперацию «при поддержке Белоруссии». Лукашенко в ответ заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации.

25 февраля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что белорусские вооруженные силы обеспечивают безопасность западных рубежей Союзного государства в условиях наращивания сил НАТО на востоке.

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Александр Лукашенко Белоруссия учения угроза боеготовность
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