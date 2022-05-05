Лукашенко заявил об отсутствии угрозы Западу из-за учений в Белоруссии

Александр Лукашенко: учения в Белоруссии никому не угрожают, Запад может спать спокойно

Белоруссия начала проверку своих сил быстрого реагирования 4 мая. Президент Александр Лукашенко заверил, что страна, проверяя готовность войск, никому не угрожает и не собирается этого делать

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Проверка сил быстрого реагирования белорусской армии не несет никому угрозы, на Западе «могут спать спокойно», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству The Associated Press.

«Мы никому не угрожаем, не собираемся угрожать и не будем этого делать. Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязывать здесь какой-то конфликт, какую-то войну <...> абсолютно не в интересах белорусского государства. Так что Запад может спать спокойно», — сказал белорусский президент.

О начале внезапной проверки готовности сил реагирования сообщило 4 мая министерство обороны Белоруссии. При проверке воинские части и подразделения будут приводиться в боевую готовность, совершать марши и выполнять учебно-боевые задачи. Тогда же белорусское Минобороны заявило, что «проводимые мероприятия <...> не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

В Белоруссии также заявили об участии в проверке «значительного количества военной техники», на опубликованных Минобороны фото видна двигающаяся по дорогам бронетехника, в том числе БТР и БМП.

В прошлый раз учения в Белорусии проводились с 10 по 20 февраля, они были совместными российско-белорусскими и назывались «Союзная решимость-2022». Тогда в Минобороны России заявляли, что учения проводились «в рамках проверки сил реагирования Союзного государства».

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