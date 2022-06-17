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Война санкций ,  
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Шольц исключил снятие санкций с Москвы без соглашения с Киевом

Санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет «справедливого соглашения» с Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD, передает Welt.

Он отметил, что только Украина может решить, что для нее справедливо, а западные страны не будут подталкивать ее к заключению соглашения с Россией. «Никто в Европе не сможет и не захочет диктовать это», — подчеркнул Шольц.

Шольц указал, что он в беседах с президентом России Владимиром Путиным неоднократно говорил о недопустимости «продиктованного мира».

Он также заявил, что «Германия не смирится с аннексией Крыма», поскольку «это было бы нарушением международного права».

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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Ранее Шольц уже говорил, что отмена санкций против России возможна только при заключении соглашения с Украиной. При этом, подчеркивал он, речи о «продиктованном мире» быть не может. «Украина решает эти вопросы [об отмене ограничений]. Мы не можем вести переговоры от их имени, так или иначе», — указывал глава немецкого правительства. По его словам, санкции были введены Западом, чтобы Россия вывела войска. 

Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, называла условиями снятия ограничений прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

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Позднее Шольц заявил, что ограничения с России не снимут после прекращения боевых действий на Украине, пока ситуация не нормализуется. По его словам, Москва должна осознать, что она не может диктовать Киеву условия мира. Ей необходим диалог с Украиной, который позволит гарантировать территориальную целостность и суверенитет этой страны, указал он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров усомнился, что Запад откажется от санкций. По его словам, ограничительные меры «были сочинены не за одну ночь», а готовились давно. Президент Владимир Путин предупреждал страны Евросоюза о «труднопреодолимых последствиях» при продолжении санкционного давления. В начале мая он подписал указ о введении ответных мер.

Теги
санкции Олаф Шольц соглашение

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