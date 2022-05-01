Глава МИД Германии назвала условие отмены санкций против России

Для отмены санкций прекращения огня недостаточно, считает глава МИД Германии Анналена Бербок. Она настаивает на полном выводе российских войск с территории Украины

Анналена Бербок (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Прекращения боевых действий на Украине недостаточно для отмены санкций против России, заявила в интервью Bild am Sonntag министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые продиктовала Россия, не принесет ни Украине, ни нам в Европе безопасности, к которой мы стремились», — сказала она (цитата по ZDF).

По мнению министра, миропорядок в Европе «был безвозвратно подорван» с началом российской военной операции на Украине. Бербок заявила, что «как бы мы ни хотели», нельзя вернуться к временам до 24 февраля. «Мы никогда больше не сможем полагаться только на обещания [президента России Владимира] Путина», — считает политик.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что «любые подвижки в вопросе санкций» требуют как минимум прекращения боевых действий на Украине. Он не стал уточнять, настаивают ли Соединенные Штаты на полном выводе российских войск.

С конца февраля страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели несколько раундов санкций против России. Меры затронули в том числе банковский сектор, экспортно-импортные ограничения, отдельных политиков, чиновников и бизнесменов. Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций; по данным Bloomberg и Politico, он включает «определенный запрет» на импорт российской нефти и исключение нескольких российских банков из SWIFT.

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Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран. Тем не менее власти Польши призвали к ужесточению ограничений, так как Москва «неплохо справляется» с уже действующими.

Россия настаивает, что операция на Украине будет продолжаться до достижения заявленных целей. В их числе — демилитаризация и «денацификация» соседней страны и «полное освобождение Донбасса». 22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что в рамках второй фазы операции военные должны взять под контроль юг Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье, где якобы «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». При этом президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров неоднократно говорили, что Россия не собирается оккупировать Украину.