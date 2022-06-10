Шольц исключил отмену санкций после завершения военной операции

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Санкции против России не будут отменены после прекращения боевых действий на Украине, завил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем. Трансляция опубликована Der Spiegel.

Обязательным условием Шольц назвал нормализацию ситуации. По его словам, Россия должна осознать, что она не может диктовать Киеву условия мира. Ей необходим диалог с Украиной, который позволит гарантировать территориальная целостность и суверенитет этой страны, указал он.

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