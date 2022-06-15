В бундестаге назвали отказ от санкций решением проблемы с поставками газа

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Проблему со снижением прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» могла бы решить отмена санкций в отношении России, заявил ТАСС депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

«Решением могла бы быть отмена экономических санкций и энергетического эмбарго. Только так Германия может снова стать надежным импортером», — сказал Котре.

Он отметил, что страны ЕС не должны жаловаться на сокращение поставок энергоресурсов из России, поскольку сами объявили, что намерены прекратить покупать их. «Никакой поставщик не будет беспокоиться о клиентах, которые в скором времени в известной мере перестанут быть таковыми», — отметил депутат.

В интервью «Известиям» Котре заявил, что санкции и эмбарго наносят ущерб самой Германии, а не России. Он считает, что Москва «всегда была надежным экспортером», а также недорогим, поэтому все стороны были в «беспроигрышном» положении. «Было бы желательно и дальше удерживать Россию в качестве поставщика энергоресурсов», — указал Котре.

14 июня «Газпром» сообщил, что сократит прокачку газа по «Северному потоку-1» из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens, которая в середине мая объявила об уходе с российского рынка. Объем поставок уменьшится до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. 15 июня госкомпания указала, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м.

По «Северному потоку-1» газ поступает в Германию. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что это решение является политически мотивированным. По его словам, ремонтные работы на трубопроводе, которые окажут влияние на поставку, не должны проводиться Siemens до осени и в любом случае не затронут 40% инфраструктуры газопровода, поэтому решение нельзя «оправдать с технической точки зрения».