Си Цзиньпин заявил Путину о готовности помочь с урегулированием

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие урегулированию кризиса на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин указал, что каждая из заинтересованных сторон должна занимать «ответственную позицию», способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Он заявил, что Китай готов помогать в этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прошедшие переговоры российского и китайского лидеров и заверил, что Кремль готовит сообщение с деталями разговора, передает «РИА Новости».

Китай не поддержал санкции против России, которые вводит ряд других стран. США неоднократно грозились подвергнуть ограничениям Китай в случае военной или экономической поддержки России. Пекин называл меры в отношении Москвы неприемлемыми и заявлял, что не обходит санкции, но сохраняет с Россией торговые связи.

В начале мая газета Guardian писала, что КНР решила провести стресс-тест на случай введения санкций, аналогичных тем, которые Запад применил в отношении России. Власти используют действия западных стран в качестве основы для разработки ответных мер в случае такого сценария.

В начале июня издание The Washington Post сообщило, что Си Цзиньпин поручил ближайшим советникам придумать, как оказать России финансовую помощь, при этом не нарушая санкций Запада. По словам собеседников газеты, Пекин находится в затруднительном положении, поскольку, с одной стороны, стремится помочь «своему важнейшему стратегическому партнеру», а с другой — опасается, что США и их союзники могут отрезать Китай от технологий и нанести удар по финансовой системе страны.

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Как заявил представитель китайского посольства в США Лю Пенъюэй, проблема состоит не в том, чтобы помочь России обойти санкции, а в том, что «нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Россией и Китаем был нанесен неоправданный ущерб».

12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Пекин никогда не оказывал материальную поддержку России в рамках украинского кризиса, и напомнил, что Китай поддерживает проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом. При этом он указал, что санкции против России не помогут урегулировать ситуацию на Украине.