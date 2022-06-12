Минобороны КНР заявило, что санкции не помогут решить конфликт на Украине

Пекин не поддерживает конфликт на Украине, однако в то же время считает, что санкционное давление не поможет исправить ситуацию, а лишь осложнит ее, заявил министр обороны Китая

Китай не верит, что антироссийские санкции смогут помочь в разрешении конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Вэй Фэнхэ на полях конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Конфликт или война — это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Министр также подчеркнул, что Пекин никогда не оказывал материальную поддержку России в рамках украинского кризиса и напомнил, что Китай поддерживает проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом.

В конце мая глава китайского МИД Ван И заявил, что ситуация на Украине «вышла на перепутье». По его мнению, с одной стороны конфликт затягивается и усложняется, с другой — накапливаются усилия по переговорам и достижению мира. Ван И призвал прикладывать больше усилий к мирному урегулированию и не «подливать масла в огонь».

Пекин неоднократно призывал остальные страны фокусироваться на процессе достижения мира на Украине. В начале апреля глава МИД Китая подчеркивал, что пока продолжаются мирные переговоры, «существует возможность прекращения огня и надежда на мир».

Российско-украинские переговоры активно шли в марте, однако к апрелю переговорный процесс застопорился. Москва утверждала, что Киев ушел от достигнутых в Стамбуле 29 марта договоренностей. По словам президента Владимира Путина, в переговорах наступила «тупиковая ситуация».