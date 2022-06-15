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Война санкций ,  
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В Кремле сообщили о готовности Китая расширить сотрудничество с Россией

Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о «рекордном» уровне сотрудничества
Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились нарастить двустороннее сотрудничество до рекордного уровня к концу 2022 года. Ранее Китай заявлял о намерении продолжать торговлю с Россией и покупать российский газ
Владимир Путин и Си Цзиньпин (слева направо)
Владимир Путин и Си Цзиньпин (слева направо) (Фото: Kenzaburo Fukuhara / AP)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились расширить сотрудничество двух стран в энергетической, промышленной и транспортной сферах, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Си Цзиньпин провели в среду, 15 июня, телефонный разговор и обсудили двустороннее сотрудничество в условиях введенных против России санкций, а также международные проблемы. «Подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах», — указано в сообщении.

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Фото:Johanna Geron / POOL / ТАСС

Лидеры отметили осложнившуюся «вследствие нелегитимной санкционной политики Запада» ситуацию в глобальной экономике.

Путин и Си Цзиньпин также обсудили развитие военных и военно-технических связей, отметив, что Россия и КНР «выступают с единых или весьма близких позиций», отстаивают основополагающие принципы международного права и «добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений». Лидеры подтвердили готовность стран к скоординированной работе в многосторонних форматах, в том числе в ООН.

«Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности», — говорится в сообщении.

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С конца февраля многие страны начали вводить и расширять санкции против России, а также отказываться от сотрудничества и торговли, в том числе от покупки российских энергоносителей. Во второй половине марта в Вашингтоне, зная о намерении России расширить сотрудничество с КНР, предупредили Пекин об ответственности в случае поддержки Москвы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут ввести против КНР санкции.

В начале апреля в китайском МИДе в ответ заявили, что Китай не обходит намеренно санкции, введенные против России. По словам директора департамента Европы МИД КНР Ван Лутонга, Китай вносит вклад в мировую экономику и сохраняет нормальные торговые связи с Россией. «Китай не является стороной конфликта на Украине. Мы не думаем, что это должно повлиять на нашу торговлю с какой-либо страной», — отметил китайский дипломат.

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Фото:Jason Lee / Reuters

Тогда же, на фоне появления информации об обсуждении в Европе отказа от покупки российских энергоносителей, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что ведущие китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ), включая Sinopec и PetroChina, ведут переговоры о закупке газа из России по сниженным ценам. По словам трейдеров, тогда Китай за несколько недель закупил несколько партий российского СПГ, который торговался со скидкой более 10%.

1 мая «Газпром» отчитался о росте поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» почти на 60% и о снижении прокачки в страны дальнего зарубежья на 26,9%. В компании отметили, что снижение экспорта происходит на фоне напряженных отношений России и Запада.

С апреля президент России Владимир Путин перевел в рубли расчеты за газ для недружественных стран (в список входят США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и другие). Покупатели должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке, они могут перечислять сумму в евро, а банк сам конвертирует валюту в рубли.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Россия торговля энергетика сотрудничество газ транспорт

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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