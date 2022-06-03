WP узнала о поручении Си Цзиньпина помочь России, не нарушая санкций

Пекин, с одной стороны, стремится помочь «своему важнейшему стратегическому партнеру», а с другой — опасается, что США и их союзники могут отрезать Китай от технологий и нанести удар по финансовой системе, пишет издание

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил ближайшим советникам придумать, как оказать России финансовую помощь, при этом не нарушая санкций Запада, пишет газета The Washington Post со ссылкой на китайских и американских чиновников.

По словам собеседников The Washington Post, Пекин находится в затруднительном положении, поскольку, с одной стороны, стремится помочь «своему важнейшему стратегическому партнеру», а с другой — опасается, что США и их союзники могут отрезать Китай от технологий и нанести удар по финансовой системе страны.

Москва тем временем рассчитывает на усиление поддержки со стороны Пекина, указали чиновники. Они не стали вдаваться в подробности. Однако, по словам одного из них, российская сторона надеется на выполнение Китаем «торговых обязательств», появившихся до военной операции на Украине, а также на «финансовую и технологическую поддержку». При этом Россия не просила вооружений.

«Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах своего народа», — сказал изданию чиновник, непосредственно знакомый с обсуждениями.

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что проблема состоит не в том, чтобы помочь России обойти санкции, а в том, что «нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Россией и Китаем был нанесен неоправданный ущерб». Ограничения — «проигрышная» ситуация для всех сторон, добавил он.

Один из собеседников WP, говоря о предупреждениях США о последствиях помощи России в обходе санкций, их «настоящей причиной» назвал желание посеять раздор между Пекином и Москвой, чего, по его мнению, не произойдет. «Им [США] не удастся подорвать китайско-российские отношения», — убежден он.

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В то же время, по словам собеседника издания, военные действия на Украине затянулись дольше, чем ожидал Китай, и Пекин дал понять Москве, что прекращение военных действий «даст больше свободы для противодействия санкциям и развития деловых связей».

Ранее в китайском посольстве в США заявили, что Пекин «никогда не ставил перед собой цель превзойти или заменить США, или вступить с ними в конкуренцию с нулевой суммой». «История и реальность показывают, что и Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации», — сказал Лю Пэнъюй.

В начале мая газета Guardian писала, что КНР решила провести стресс-тест на случай введения санкций, аналогичных тем, которые Запад применил в отношении России. Власти используют действия западных стран в качестве основы для разработки ответных мер, если те поступят так же и с Пекином.

США неоднократно грозились подвергнуть ограничениям Китай в случае военной или экономической поддержки России. Пекин называл меры в отношении Москвы неприемлемыми и заявлял, что не обходит санкции, но сохраняет с Россией торговые связи.

Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко называл «огромной ошибкой» идею, что «если Запад ее [Россию] будет отталкивать, она причалит к Китаю». «Наши отношения с Китаем самодостаточны, у них есть стратегическая глубина. И стоит подчеркнуть, что их качество зависит меньше всего от того, что говорят об этих отношениях на Западе», — говорил он.