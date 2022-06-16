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Военная операция на Украине ,  
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Песков посоветовал не задавать вопросов о риске ядерной войны

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Журналисты должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать вопросов о риске ядерной войны, а спикеры — мудрыми, чтобы на них не отвечать, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, может ли на фоне звучащих в последнее время «жестких заявлений» в сфере ядерной безопасности начаться ядерная война: в частности, российские власти предупредили, что в случае удара по территории страны нанесут ответные удары по центрам принятия таких решений.

«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — ответил Песков.

Риторика ядерной войны вновь появилась в информационном поле в феврале этого года, после начала военной операции России на Украине. Если в январе число поисковых запросов по словосочетанию «ядерная война» составило 56 тыс. в месяц, то в феврале достигло 184 тыс., а в марте превысило 389 тыс., следует из данных сервиса «Яндекс.Wordstat».

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Фото:China Photos / Getty Images

27 февраля, через три дня после начала спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил ему, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом. А в начале июня Минобороны провело учения с пусковыми установками ядерного ракетного комплекса «Ярс» в Ивановской области.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл риск ядерного конфликта «весьма существенным», но указывал на договоренность стран «ядерной пятерки» о недопустимости такой войны.

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Пентагон счел слова о возможности применения ядерного оружия опасными, а Белый дом призвал уменьшить число высказываний о начале ядерной войны, чтобы снизить степень накала риторики. В начале марта Соединенные Штаты отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, дабы показать России, «что у США нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы».

Теги
ядерная война Дмитрий Песков Кремль

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